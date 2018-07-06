Войти

Россия пригрозила миру новым оружием

06.07.2018 ИноСМИ 850 1
0
Понравилась новость?
 0
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Источник: © РИА Новости, Руслан Кривобок

В России "похвастались успешным испытанием новой ракеты для комплексов С-400, которая якобы может поразить любую цель", пишет "Обозреватель". Кроме того, в стране-агрессоре

Как заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире "пропагандистской программы" "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", допускается использование ракеты по объектам стран НАТО.

"В России завершены государственные испытания новой дальней ракеты для С-400. На 400 километров уничтожает все, что летит. На 400 километров! Вот представим: мы поставили С-400 на границе с НАТО, и вот туда, в стратегическую глубину, на 400 с лишним километров можем завалить любую цель! Это новое качество геополитики", - сказал он, повторяя традиционное голословное запугивание Кремля в адрес Запада.
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Проекты
NATO
  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
BY
dimonch
38
№1
06.07.2018 14:48
Наконец нам стало ясно, что в России существуют семейства ракет, маркированных
"использование по объектам стран НАТО не допускается"
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.07 04:50
  • 43
Су-57 надо рассматривать как самолет с экспортным потенциалом, а усилия сконцентрировать на создании истребителя 6-го поколения - Гутенев
  • 07.07 04:41
  • 6
Крейсер "Аврора" оснастили православным храмом
  • 07.07 04:34
  • 113
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 07.07 00:34
  • 128
"Кинжальный" огонь
  • 07.07 00:01
  • 4
Владимир Гутенев высказал свое мнение о производстве Су-34, Су-35, Су-57 и беспилотных авиационных комплексах шестого поколения
  • 06.07 23:42
  • 6
О боевом применении Су-57 в Сирии: F-35 уже не стелс...
  • 06.07 23:27
  • 21
Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
  • 06.07 20:05
  • 35
Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта
  • 06.07 17:33
  • 7
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 06.07 17:13
  • 7
Концерн "Калашников" предложил поправки в закон "Об оружии"
  • 06.07 16:58
  • 230
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 06.07 16:56
  • 27
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 06.07 16:54
  • 52
АК-12. От поражения к победе
  • 06.07 16:46
  • 66
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 06.07 16:45
  • 106
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12