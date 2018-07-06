Россия пригрозила миру новым оружием



Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Источник: © РИА Новости, Руслан Кривобок Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".Источник: © РИА Новости, Руслан Кривобок

В России "похвастались успешным испытанием новой ракеты для комплексов С-400, которая якобы может поразить любую цель", пишет "Обозреватель". Кроме того, в стране-агрессоре

Как заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире "пропагандистской программы" "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", допускается использование ракеты по объектам стран НАТО.

"В России завершены государственные испытания новой дальней ракеты для С-400. На 400 километров уничтожает все, что летит. На 400 километров! Вот представим: мы поставили С-400 на границе с НАТО, и вот туда, в стратегическую глубину, на 400 с лишним километров можем завалить любую цель! Это новое качество геополитики", - сказал он, повторяя традиционное голословное запугивание Кремля в адрес Запада.