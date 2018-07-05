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Второе опытовое судно проекта 11982 "Ладога" вышло на заводские испытания

06.07.2018 Военное обозрение 574 0
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Опытовое судно проекта 11982 "Ладога", построенное в рамках гособоронзаказа для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) ВМФ РФ, вышло на заводские испытания в акваторию Ладожского озера и Финского залива. В ходе испытаний будет проведена проверка основных характеристик судна, всех судовых устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Минобороны РФ

"Ладога" является вторым судном проекта 11982, строящимся в интересах ГУГИ, но первым, заложенным на заводе "Пелла". Головное судно данного проекта "Селигер" было построено на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и в 2012 году передано заказчику. На сегодняшний день входит в состав Черноморского флота.

Опытовое судно проекта 11982 "Ладога" заложено 12 сентября 2014 года и спущено на воду 29 июля 2016 года. Предназначено для проведения испытаний специальных технических средств, участия в поисково-спасательных работах, проведения научно-исследовательских и океанографических работ.

Основные характеристики: Длина наибольшая 63,8 метра, ширина наибольшая 10,8 метра, осадка около 3,8 метра. Скорость хода около 12 узлов. Дальность плавания 1000 миль. Автономность по запасам провизии и пресной воды 20 суток. Экипаж 16 человек. Может принять на борт 20 членов экспедиции.

В настоящее время на заводе "Пелла" идет достройка еще одного, третьего по счету, судна проекта 11982 "Ильмень", спущенного на воду 5 декабря 2017 года. Оно также как и Ладога, строится с изменениями, внесенными в проект с учетом опыта эксплуатации головного судна "Селигер".
05.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Янтарь ПСЗ
Проекты
Гособоронзаказ
ЧФ
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