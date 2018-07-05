В Минобороны рассказали о рекорде подводной лодки К-162 "Анчар"
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Мировой рекорд скорости, установленный подлодкой К-162 проекта 661 ("Анчар") в 1970 году, до сих пор не побит ни одной субмариной, говорится в материалах Книги рекордов ВС РФ, опубликованных на сайте Минобороны.
https://ru.wikipedia.org
Сегодня самые современные подводные лодки развивают скорость под водой около 30 узлов.
Подлодка К-162 проекта 661 на испытаниях 18 декабря 1970 года установила мировой рекорд, достигнув скорости подводного хода в 44,7 узлов (более 80 км/час), говорится в материале.
До настоящего времени этот рекорд не побит, добавили в военном ведомстве.
Подлодка выполнена из титана, и из-за своей высокой стоимости (2 млрд. рублей по курсу 1968 года) получила прозвище "Золотая рыбка".
Возглавлял разработку Николай Исанин – советский конструктор (ЦКБ-16) и ученый в области кораблестроения. Корабль был спущен на воду в декабре 1968 года. Его подводное водоизмещение – 7000 тонн, автономность плавания – 70 суток, экипаж – 80 человек. В настоящее время утилизирована.
Советским подводникам также принадлежит рекорд погружения на максимальную глубину: в августе 1985 года АПЛ К-278 "Комсомолец" (проект 685) под командованием капитана первого ранга Зеленского погрузилась на глубину 1027 метров, установив тем самым абсолютный мировой рекорд.
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05.07.2018
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