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Leonardo проставит ВМС Италии улучшенные торпеды "Блэк Шарк"

06.07.2018 ЦАМТО 538 0
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U212A_Todaro

ЦАМТО, 5 июля. Группа Leonardo объявила о заключении контракта на поставку торпед нового поколения "Блэк Шарк Эдвансд" (Black Shark Advanced), а также сопутствующих услуг для оснащения второй партии неатомных подводных лодок класса U-212A ВМС Италии.

Как заявлено, новое системы вооружения значительно усилят возможности итальянского флота в области противолодочной борьбы.

"Блэк Шарк Эдвансд" – это усовершенствованная версия тяжелых торпед семейства "Блэк Шарк", которые ранее уже были приобретены ВМС Чили, Индонезии, Малайзии, Португалии и Сингапура.

Новая версия отличается инновационным энергетическим отсеком, который может быть оптимизирован для выполнения боевых или учебных задач. Так, для применения в учебных целях используется недавно разработанная перезаряжаемая батарея, рассчитанная на выполнение до 100 учебных пусков. Это позволяет снизить затраты на эксплуатацию по сравнению с торпедами предыдущих версий. В боевой конфигурации "Блэк Шарк Эдвансд" оснащена инновационной батареей, отличающейся улучшенными характеристиками и эффективностью.

Производство торпед налажено на предприятии Leonardo в Ливорно (Италия).
05.07.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индонезия
Италия
Малайзия
Португалия
Сингапуp
Чили
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Leonardo
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