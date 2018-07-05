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В Кронштадт прибыли первые корабли-участники Главного военно-морского парада

06.07.2018 ТАСС 602 0
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Малый ракетный корабль "Серпухов"
Малый ракетный корабль "Серпухов".
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Сам парад пройдет 29 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Три малых ракетных корабля и ракетный катер Балтийского флота прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет 29 июля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе флота.

"Малые ракетные корабли "Серпухов", "Ливень", "Гейзер" и ракетный катер "Чувашия" прибыли в Кронштадт, где будут продолжать подготовку к Главному военно-морскому параду", - сообщили ТАСС на Балтийском флоте.

Главный военно-морской парад пройдет в городе на Неве 29 июля. В нем примут участие свыше сорока боевых кораблей и судов военно-морского флота. В частности, зрители смогут увидеть 18 новых кораблей и катеров, включая переданные в этом году ВМФ малый ракетный корабль типа "Каракурт" и корабль "Иван Хурс".

Первый в истории современной России Главный военно- морской был проведен в Санкт-Петербурге в 2017 году. В нем приняли участие ракетный крейсер "Петр Великий", атомная подводная лодка "Дмитрий Донской", новейшие корабли ВМФ - десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", дизель- электрические субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ".
05.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
Пётр Великий
Компании
Кронштадт
Проекты
1135 Буревестник
11711
18280
22800 МРК
636.3
БФ
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