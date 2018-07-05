Технополис "ЭРА", 12 научных рот и 2 научно-производственные роты пополнят более 400 новобранцев из 48 регионов России
|
|
Вручение погон лейтенантов операторам научной роты Воздушно-космических сил.
Источник: Анна Потехина / Красная звезда
ЦАМТО, 5 июля. Более 400 новобранцев со сборных пунктов 48 субъектов Российской Федерации в ходе весеннего призыва 5 июля отправятся для прохождения службы в Военном инновационном технополисе "Эра" (ВИТ "Эра"), 12 научных ротах ВС РФ и двух научно-производственные ротах.
ВИТ "Эра", Указ о создании которого был подписан президентом Российской Федерации 25 июня 2018 года, будет расположен на Черноморском побережье Краснодарского края в Анапе. Здесь разместятся сразу 4 научные роты, где продолжат свою научную и изобретательскую деятельность 160 военнослужащих, проявивших себя в научной сфере и прошедших отбор представителями научно-исследовательских организаций и высших военных образовательных организаций военного ведомства.
В эти сформированные научные подразделения, которые имеют собственную специфику и направленность, направляются талантливые молодые люди не только из крупных городов европейской части страны, но и из удаленных регионов.
За все время действий этих научных рот в них прошли службу около 2 тыс. человек. Более 18% военнослужащих получили первое офицерское звание "лейтенант", порядка 17% граждан были направлены для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
В настоящее время в них проходят службу 524 военнослужащих.
На сегодняшний день военнослужащими научных рот получено более 127 патентов на изобретение, разработано более 1040 рационализаторских предложений, свыше 700 прикладных математических моделей, программно-моделирующих комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, опубликовано около 2000 научных статей.
Впервые в этом году со сборных пунктов субъектов Российской Федерации будут направлены 70 человек на комплектование двух научно-производственных рот, которые будут решать задачи в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса, выполняющих задания Государственного оборонного заказа.
Сформированные роты являются штатными подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации и предназначены для выполнения конкретных научно-прикладных задач по заказу и в интересах различных органов военного управления.
Подразделения функционируют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Сухопутных войск, Главного военно-медицинского управления Минобороны России, Военной академии связи в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Тамбове, Костроме, Туле и Северодвинске, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.03.2018 Эра инноваций для государства и армии
25.12.2017 Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
14.11.2017 Игорь Кирилов: "Войска постоянной готовности"
09.10.2017 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
26.09.2017 ГОЗ под микроскопом
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
01.09.2017 В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
08.04.2016 На тульских предприятиях ОПК появятся производственные роты