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Сухопутные войска Венесуэлы завершают программу восстановления БТР V100 "Коммандо"

06.07.2018 ЦАМТО 688 0
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БТР AMX-VCI
БТР AMX-VCI ВС Венесуэлы с российским боевым модулем МБ2-04.
Источник: topwar.ru

ЦАМТО, 5 июля. Сухопутные войска Венесуэлы завершают программу восстановления и модернизации партии бронеавтомобилей V100 "Коммандо" с колесной формулой 4x4. Работы проводятся в Армейском центре по обслуживанию бронетехники (CEMABLIN).

Как напоминает Infodefensa.com, переоборудование V100 является частью проекта венесуэльской армии по восстановлению и модернизации бронированных машин немецкого, британского, американского и французского производства.

В частности, работы по восстановлению V-100 начались два года назад, и включали замену элементов шасси, электрических систем, систем обзора и прицельного оборудования. Судя по опубликованным фотографиям, по всей видимости, на венесуэльские V-100 не было интегрировано боевое отделение МБ2-04 производства ОАО "Муромтепловоз".

Как ранее сообщал ЦАМТО, венесуэльская армия реализует программу по восстановлению и модернизации почти всех типов устаревшей бронетехники западного производства, приобретенной, начиная с 1970-х гг. В частности, модернизируются легкие танки "Скорпион-90" и AMX-13C90, средние танки AMX-30V, БМП "Драгун-300LFV2" и AMX-13VTT/VCI, бронетранспортеры TPz-1/YV-83 "Фукс", "Драгун-300" и V100/V150 "Коммандо", самоходные минометы и вспомогательная техника AME-30D, FV105 "Султан" и FV106 "Самсон".

В 2013 году сообщалось о выделении в 2014 ф.г. 70,4 млн. долл. на переоборудование 300 ед. бронетанковой техники. Все работы выполняются в Армейском центре обслуживания бронетехники (CEMABLIN), расположенном в Форт Парамакай (Валенсия, столица штата Карабобо).

Согласно информации, предоставленной венесуэльской армией, средние танки AMX-30V уже оснащены системами связи Intercom AN/VIC-1 компании Associated Industries, а также новыми системами управления огнем. Кроме того, установлены тепловизионные камеры, цифровые стабилизаторы, приемники GPS/ГЛОНАСС. Большая часть оптоэлектронного оборудования поставляется израильской компанией Duma Optronics Ltd.

Легкие танки "Скорпион-90" и AMX-13C90 оснащаются тепловизионной камерой бельгийской компании Pegasus Technologies.

БМП AMX-13 VTT/VCI и БТР V100 "Коммандо" должны были получить российское боевое отделение МБ2-04 производства ОАО "Муромтепловоз". В базовой версии в состав вооружения отделения МБ2-04 входит 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, 12,7-мм пулемет "Корд", однако в венесуэльской версии последний заменен автоматическим гранатометом АГ-17. По всей видимости, данный комплекс получат только БМП AMX-13 VTT/VCI.

Согласно дополнительному контракту, AMX-13M56 VTT/VCI также получили новую систему связи PRC-189 китайского производства, систему РХБЗ, систему дневного/ночного видения, систему противопожарной защиты, а также другие системы, улучшающие эргономику и защищенность экипажа.

V100 представляет собой серию 9,8-тонных бронемашин с колесной формулой 4x4, базовую модель которой, выпускала компания Cadillac Gage (ныне Textron Marine & Land Systems). Машина поступила на вооружение ВС США в 1964 году.

В 1969 году СВ Венесуэлы приобрели около 30 ед. V100 для оснащения группы моторизованных кавалерийских войск. В последующие годы были получены еще несколько партий V100, в том числе одна партия была предназначена для подразделения президентской охраны, которая в общей сложности насчитывала более 50 автомобилей в транспортных вариантах.

Большинство из полученных V100 были выведены из эксплуатации более двух десятилетий назад. В 2010 году было объявлено о плане по восстановлению устаревшей бронетехники, практическая реализация которого началась в 2014 году.
05.07.2018
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