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Владимир Гутенев высказал свое мнение о производстве Су-34, Су-35, Су-57 и беспилотных авиационных комплексах шестого поколения

06.07.2018 ЦАМТО 1138 4
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Истребители Су-35 ВВС НОАК
Истребители Су-35 ВВС НОАК.
Источник: https://dambiev.livejournal.com/

ЦАМТО, 5 июля. Российский истребитель пятого поколения Су-57, проходящий сегодня испытания и готовящийся к поставкам в ВКС РФ, будет стоить в 2,5 раза дешевле своих американских аналогов – F-35 и F-22.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

По данным из открытых источников, цена одного истребителя F-22 составляет 146,2 млн. долл. за единицу, F-35 – от 83 до 108 млн. долл. в зависимости от модификации, отмечает агентство.

"Вне всякого сомнения, истребитель пятого поколения конкурирует с американскими F-22 и F-35, при этом он значительно – в 2,5 раза дешевле их при абсолютно схожих характеристиках, а по некоторым показателям, таким как маневренность, он превосходит американские аналоги", – заявил В.Гутенев.

Комментируя слова вице-премьера РФ Юрия Борисова, ранее заявившего, что истребитель пятого поколения Су-57 не будет массово производиться в текущей госпрограмме вооружений 2018-2027 годов, В.Гутенев отметил, что деньги, сэкономленные от производства новейших истребителей Су-57, следует направить на разработку беспилотных боевых самолетов следующего, шестого поколения.

"Для нас является очень важным заявление Ю.Борисова – сэкономленные бюджетные средства из-за отсутствия массовой серии Су-57 нужно направить на разработку так называемых БУИКов – беспилотных ударных интеллектуальных комплексов. Эти беспилотники в перспективе станут истребителями уже шестого поколения", – цитирует "РИА Новости" В.Гутенева.

По его словам, высвободившиеся деньги также следует вложить в модернизацию, рост производства и поддержание в рабочем состоянии уже состоящих на вооружении ВКС России самолетов Су-35 и Су-34, которые обладают "выдающимися тактико-техническими характеристиками" и значительно дешевле Су-57, передает "РИА Новости".
05.07.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Су-34
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Гутенёв Владимир
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Враг
8526
№1
06.07.2018 11:30
Цитата, q
Вне всякого сомнения, истребитель пятого поколения конкурирует с американскими F-22 и F-35, при этом он значительно – в 2,5 раза дешевле
Начнём с того, что F-22 и три версии F-35 стоят нифига не одинаково. Продолжим тем, что уже сейчас F-35A стоит существенно меньше 100 млн. долларов и когда начнут их производить крупными партиями, то цена ещё снизится, а Су-57 будет стоить под сотню, ну может немного дешевле. Что с арифметикой у Владимира Гутенева? Прогулял? Курил за гаражами?
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RU
ID: 1701
2963
№2
06.07.2018 19:33
Цитата, q
Что с арифметикой у Владимира Гутенева? Прогулял? Курил за гаражами?

Владимир Гутенёв покурил и ему явилась цена на Су-57 и его экспортный потенциал. Потом покурил еще и явилось ему 6-е поколение ++
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RU
ID: 1701
2963
№3
06.07.2018 20:04
Цитата, q
производства и поддержание в рабочем состоянии уже состоящих на вооружении ВКС России самолетов Су-35 и Су-34, которые обладают "выдающимися тактико-техническими характеристиками" и значительно дешевле Су-57,

Надо сэкономить и МИГ-21 производить, он значительно дешевле Су-35 и обладает замечательными ТТХ.

Ежели на него поставить движок от Су-35 - вообще бомба.

Вместо Су-34 можно сэкономить и Су-17 производить, тоже замечательный по ТТХ самолёт.

Вот эта парочка порадует Владимира Гутенёва и товарища Борисова.
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RU
Терентий_410
114
№4
07.07.2018 00:01
В.Гутенев отметил, что деньги, сэкономленные от производства новейших истребителей Су-57, следует направить на разработку беспилотных боевых самолетов следующего, шестого поколения.
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  Пусть  лучше  направит деньги, выведенные из офшоров
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