Владимир Гутенев высказал свое мнение о производстве Су-34, Су-35, Су-57 и беспилотных авиационных комплексах шестого поколения



Истребители Су-35 ВВС НОАК.

Источник: https://dambiev.livejournal.com/ Истребители Су-35 ВВС НОАК.Источник: https://dambiev.livejournal.com/

ЦАМТО, 5 июля. Российский истребитель пятого поколения Су-57, проходящий сегодня испытания и готовящийся к поставкам в ВКС РФ, будет стоить в 2,5 раза дешевле своих американских аналогов – F-35 и F-22.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

По данным из открытых источников, цена одного истребителя F-22 составляет 146,2 млн. долл. за единицу, F-35 – от 83 до 108 млн. долл. в зависимости от модификации, отмечает агентство.

"Вне всякого сомнения, истребитель пятого поколения конкурирует с американскими F-22 и F-35, при этом он значительно – в 2,5 раза дешевле их при абсолютно схожих характеристиках, а по некоторым показателям, таким как маневренность, он превосходит американские аналоги", – заявил В.Гутенев.

Комментируя слова вице-премьера РФ Юрия Борисова, ранее заявившего, что истребитель пятого поколения Су-57 не будет массово производиться в текущей госпрограмме вооружений 2018-2027 годов, В.Гутенев отметил, что деньги, сэкономленные от производства новейших истребителей Су-57, следует направить на разработку беспилотных боевых самолетов следующего, шестого поколения.

"Для нас является очень важным заявление Ю.Борисова – сэкономленные бюджетные средства из-за отсутствия массовой серии Су-57 нужно направить на разработку так называемых БУИКов – беспилотных ударных интеллектуальных комплексов. Эти беспилотники в перспективе станут истребителями уже шестого поколения", – цитирует "РИА Новости" В.Гутенева.

По его словам, высвободившиеся деньги также следует вложить в модернизацию, рост производства и поддержание в рабочем состоянии уже состоящих на вооружении ВКС России самолетов Су-35 и Су-34, которые обладают "выдающимися тактико-техническими характеристиками" и значительно дешевле Су-57, передает "РИА Новости".