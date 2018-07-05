Большинство гидротехнических сооружений полностью готовы к проведению Главного военно-морского парада
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Ленинградская военно-морская база в Кронштадте.
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
ЦАМТО, 5 июля. В ходе подготовки к Главному военно-морскому параду полностью завершены работы по ремонту 14 объектов гидротехнических сооружений в пункте базирования Ленинградской ВМБ в Кронштадте.
Речь идет о гидротехнических сооружениях в Купеческой гавани, на Петровской пристани, Восточной дамбе Усть-Рогатки, на Арсенальной пристани, Артиллерийском и Торпедном причалах, дамбе Мартон-Эллинга.
Произведена подготовка нескольких плавучих причалов в Кронштадте, а также на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта Санкт-Петербурга.
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля в День ВМФ России.
В нем примут участие более 40 боевых кораблей и подводных лодок, около 40 воздушных судов морской авиации ВМФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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05.07.2018
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