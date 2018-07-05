Большинство гидротехнических сооружений полностью готовы к проведению Главного военно-морского парада



Ленинградская военно-морская база в Кронштадте.

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Ленинградская военно-морская база в Кронштадте.Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

ЦАМТО, 5 июля. В ходе подготовки к Главному военно-морскому параду полностью завершены работы по ремонту 14 объектов гидротехнических сооружений в пункте базирования Ленинградской ВМБ в Кронштадте.

Речь идет о гидротехнических сооружениях в Купеческой гавани, на Петровской пристани, Восточной дамбе Усть-Рогатки, на Арсенальной пристани, Артиллерийском и Торпедном причалах, дамбе Мартон-Эллинга.

Произведена подготовка нескольких плавучих причалов в Кронштадте, а также на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта Санкт-Петербурга.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля в День ВМФ России.

В нем примут участие более 40 боевых кораблей и подводных лодок, около 40 воздушных судов морской авиации ВМФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.