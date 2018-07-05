В Минобороны рассказали о до сих пор не побитом рекорде советской субмарины
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Атомная подводная лодка К-162 (известная позднее также как К-222) на испытаниях.
Источник: PH2 D. BEECH/ U.S. Navy
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рекорд скорости советской подводной лодки К-162 (проект 661, "Анчар"), установленный еще в 1970 году, до сих пор не побит ни одной субмариной в мире, следует из материалов Книги рекордов Вооруженных сил России, опубликованной на сайте Минобороны.
Самые современные субмарины сегодня развивают подводную скорость около 30 узлов (более 55 километров в час).
"Подводная лодка К-162 661-го проекта на испытаниях 18 декабря 1970 года установила мировой рекорд скорости подводного хода - 44,7 узла (более 80 километров в час - Прим.ред.). До настоящего времени этот рекорд не превзойден", - говорится в публикации.
Лодка выполнена из титана, из-за ее большой стоимости она получила прозвище "Золотая рыбка".
Российским (советским) подводникам принадлежит и рекорд погружение подводной лодки на максимальную глубину. Четвертого августа 1985 года атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" (проект 685, "Плавник") установила абсолютный мировой рекорд глубины погружения - 1027 метров, сообщило Минобороны.
Предельная глубина погружения подводных лодок сегодня составляет 500-600 метров.
Подлодка "Комсомолец" также имела титановый корпус.
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05.07.2018
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