Часть пилотируемый программы может быть переведена с Байконура на Восточный за год - источник



Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" во время испытаний стартового комплекса на космодроме Восточный.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" во время испытаний стартового комплекса на космодроме Восточный.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Благовещенск. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Космодром Восточный технически может в ближайший год лишить Байконур части пилотируемых запусков, требуются лишь незначительная доработка имеющейся инфраструктуры, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Инфраструктура первой очереди космодрома Восточный, предназначенная для запуска ракет-носителей "Союз 2.1а", способна уже сегодня обеспечить пилотируемый пуск. Для этого требуется лишь небольшая модернизация башни обслуживания на стартовом комплексе, чтобы она могла вместить носитель со смонтированным пилотируемым кораблем", - сказал источник.

По его словам, вопрос может быть технически решен за год.

Между тем ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал формировать пилотируемую программу на Восточном и назвал авантюризмом перевод всех пилотируемых пусков на одну лишь 31-ю площадку Байконура после того как в конце 2019 года на реконструкцию будет закрыт легендарный "Гагаринский старт".

"На самом деле, это насущная необходимость (строительства пилотируемой инфраструктуры на Восточном, - "ИФ"), потому что у нас осталось семь ракет "Союз-ФГ", та, на которой сейчас летает пилотируемый корабль "Союз", и по нашим планам до конца 2019 года мы эти ракеты отстреляем. Соответственно, после этого "Гагаринский старт" на Байконуре становится на ремонт и модернизацию, он будет переделан под уже другую ракету "Союз-2-1А". В этой связи надо быть очень смелым, я бы сказал даже, авантюристически смелым, человеком, чтобы всю пилотируемую программу на МКС сосредоточить на одном оставшемся стартовом комплексе на Байконуре (площадка 31)", - сказал Д.Рогозин.

Он согласился с тем, что существующая инфраструктура на Восточном технически позволяет перевести туда пилотируемую программу после незначительных доработок.

"Потребует небольшой доработки башня обслуживания, мобильная башня обслуживания, под ракету "Союз-2" на космодроме Восточный", - сказал глава Роскосмоса.