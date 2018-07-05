Рекорд ракетоносцев Ту-160 по дальности полета не побит до сих пор

В 2010 году два стратегических бомбардировщика Т-160 установили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев за сутки с небольшим 20 тыс. км, сообщает Минобороны РФ.

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В июне 2010 года два самолета Ту-160, поднявшиеся с авиабазы в городе Энгельс, поставили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев за 24 часа 24 минуты расстояние в 20 тыс. км, говорится в опубликованных военным ведомством материалах "Книги рекордов Вооруженных сил Российской Федерации".

Экипажи совершили в воздухе две дозаправки. До настоящего времени рекорд не побит – дольше на самолетах подобного класса никто не летал.

Сообщается, что полет проходил вдоль северного побережья Канады, над Северным ледовитым океаном и над нейтральными водами Тихого океана.

В том же году свой рекорд поставила пара стратегов Ту-95МС. Самолеты преодолели 28 тыс. км, проведя в воздухе более 47 часов. Их маршрут проходил над северо-восточной частью Атлантики с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию западной части Тихого океана.

Машины взлетели с оперативного аэродрома в Воркуте и приземлились на аэродром Украинка. Во время полета экипажи совершили 4 дозаправки.

Отметим, что в опубликованных на сайте Минобороны материалах содержатся рекордные достижения не только военнослужащих различных видов и родов войск, но и спортсменов, курсантов, исследователей, военных ученых и пр. При этом ведомство обещает постоянно обновлять цифровой ресурс с учетом новых достижений.