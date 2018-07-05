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Рекорд ракетоносцев Ту-160 по дальности полета не побит до сих пор

05.07.2018 Военное обозрение 146 1
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В 2010 году два стратегических бомбардировщика Т-160 установили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев за сутки с небольшим 20 тыс. км, сообщает Минобороны РФ.

http://www.globallookpress.com

В июне 2010 года два самолета Ту-160, поднявшиеся с авиабазы в городе Энгельс, поставили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев за 24 часа 24 минуты расстояние в 20 тыс. км, говорится в опубликованных военным ведомством материалах "Книги рекордов Вооруженных сил Российской Федерации".

Экипажи совершили в воздухе две дозаправки. До настоящего времени рекорд не побит – дольше на самолетах подобного класса никто не летал.

Сообщается, что полет проходил вдоль северного побережья Канады, над Северным ледовитым океаном и над нейтральными водами Тихого океана.

В том же году свой рекорд поставила пара стратегов Ту-95МС. Самолеты преодолели 28 тыс. км, проведя в воздухе более 47 часов. Их маршрут проходил над северо-восточной частью Атлантики с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию западной части Тихого океана.

Машины взлетели с оперативного аэродрома в Воркуте и приземлились на аэродром Украинка. Во время полета экипажи совершили 4 дозаправки.

Отметим, что в опубликованных на сайте Минобороны материалах содержатся рекордные достижения не только военнослужащих различных видов и родов войск, но и спортсменов, курсантов, исследователей, военных ученых и пр. При этом ведомство обещает постоянно обновлять цифровой ресурс с учетом новых достижений.
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17409
№1
05.07.2018 02:25
Лгут что: "Экипажи совершили в воздухе две дозаправки. До настоящего времени рекорд не побит – дольше на самолетах подобного класса никто не летал."

1. Дольше всех с заправкой летали не бомбардировщики а цессна 172.
Фантастические 64 почти 65 ДНЕЙ. Более 2 МЕСЯЦЕВ!


"Самолет взлетел 4 декабря 1958 года с аэродрома Мак-Карран вблизи Лас-Вегаса и приземлился на том же аэродроме 5 февраля 1959 года, пробыв в воздухе больше ДВУХ МЕСЯЦЕВ! А именно 64 дня, 22 часа и 19 минут. Пилотировали самолет Боб Тим и Джон Кук"

2. "Первый в мире кругосветный беспосадочный перелет состоялся в 1949 году.
Стратегический бомбардировщик 43-й бомбардировочной группы ВВС армии США Boeing B-50 Superfortress с экипажем из 14 человек 26 февраля взлетел с авиабазы Касвелл (Форт-Уэрт, штат Техас). Самолет вернулся на этот же аэродром 2 марта, преодолев за 94 часа и 1 минуту расстояние в 37 742 км. Средняя скорость составила 401 км/ч. В полете запасы топлива бомбардировщика четыре раза пополнялись с помощью самолетов-заправщиков.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4340417";

Фоссет летал без дозапавок на машине Рутана


вокруг шарика на РЕАКТИВНОМ ссамолёте - фактически мотопланёре с аэрод качеством в районе 40. Туполев нисколько не причём. Так себе машинка и слабое КБ.
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