Третий и четвертый. В Китае одновременно спустили на воду два эсминца Type 055

3 июля 2018 года в Даляне на китайском судостроительном объединении Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) (DSIC) состоялась торжественная церемония одновременного спуска на воду двух больших эскадренных миноносцев проекта Type 055, передает блог bmpd.

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Данные эсминцы являются третьим и четвертым кораблем в этой серии и первыми, спущенными на воду в Даляне. Головной эсминец "Наньчан"строился на Шанхайских верфях и был спущен на воду 28 июня 2017 года, второй в серии корабль также был заложен в Шанхае и спущен на воду в конце апреля этого года. По имеющейся информации, и в Шанхае и в Даляне, на стадии строительства находятся еще два эсминца проекта Type 055.

Строящиеся в интересах китайского Военно-морского флота, эсминцы проекта Type 055 являются довольно крупными кораблями для своего класса. Водоизмещение кораблей составляет свыше 10 000 т (полное – свыше 12 000 т), длина превышает 180 метров, ширина - 20 метров. Эсминцы построены с применением стелс-технологий и оснащены газотурбинным электрогенератором мощностью порядка 100 мВт, что позволяет использовать даже лазерное вооружение. Кроме того, корабли оснащены китайской боевой системой, аналогичной американской Aegis.

На эсминцы планируется поставить пусковые установки общей вместимостью 128 ракет различных типов, одно 130-мм артиллерийское орудие, несколько скорострельных артустановок меньшего калибра. Также на корабле имеется ангар для двух вертолетов и вертолетная площадка.