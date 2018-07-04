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Британия потеряла второй С-130J-30 Super Hercules в Ираке

05.07.2018 Военное обозрение 82 0
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Королевским ВВС Великобритании пришлось списать военно-транспортный самолет Lockheed Martin С-130J-30 Super Hercules, сильно поврежденный при посадке на аэродром в иракском Эрбиле на севере страны. Авария с самолетом произошла еще в августе 2017 года, но держалась в секрете. В настоящее время британское Минобороны продолжает скрывать факт потери самолета, отказываясь комментировать данный случай, но факт подтвердил неназванный высокопоставленный британский военный источник, передает блог bmpd со ссылкой на журнал "Jane's Defence Weekly".

http://www.globallookpress.com/

Как пишет издание, британский "Геркулес" был поврежден во время секретных операций британских сил спецназначения на севере Ирака и на территории Сирии. Во время посадки на аэродром в иракском Эрбиле, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил значительные повреждения. Находившиеся на борту бойцы британского подразделения сил специальных операций, эвакуированные с территории Сирии, не пострадали, отделавшись "парой царапин". Согласно спутниковых снимков данной местности, сделанных в период сентября 2017 года по май 2018, самолет оставили на аэродроме "на вечную стоянку", сняв с него двигатели и дозаправочные шланги.

В настоящее время, после списания этого экземпляра, в ВВС Великобритании осталось всего 13 С-130J-30 Super Hercules из 25, приобретенных в 1994 году. Ранее, в 2007 году, еще один С-130J-30 Super Hercules был потерян британскими военными также в Ираке в результате подрыва фугаса на взлетно-посадочной полосе, а еще 10 были списаны и проданы в различные страны.
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Ирак
Сирия
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin

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