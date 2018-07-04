Суд в Киеве отказал РСК "МиГ" в возврате средств за непоставленные детали



МиГ-31М.

Источник: © Олег Булдаков/ТАСС МиГ-31М.Источник: © Олег Булдаков/ТАСС

ЦАМТО, 4 июля. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал РСК "МиГ" во взыскании с украинской компании "Электронприбор" 63,4 тыс. долл. за невыполнение заказа по поставке комплектующих для МиГ-31, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, в 2013 году украинская компания "Электронприбор" и Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (правопреемником которого является корпорация "МиГ") был заключен договор на поставку продукции – блоков контроля параметров БКП-48 для МиГ-31. Заказчик перевел 100% предоплаты исполнителю, однако заказ так и не был выполнен. РСК "МиГ" в суде пыталась взыскать средства с украинской компании.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска АО "РСК "МиГ" во взыскании с "Электронприбора" средств в сумме 63,39 тыс. долл., уплаченных за изготовление и поставку блоков контроля параметров БКП-48 для МиГ-31, которые не были поставлены в связи с действием форс-мажорных обстоятельств", – цитирует "РИА Новости" постановление суда.

Суд счел, что заказ не был выполнен в силу форс-мажорных обстоятельств, однако каких именно, не уточняется.