Суд в Киеве отказал РСК "МиГ" в возврате средств за непоставленные детали
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МиГ-31М.
Источник: © Олег Булдаков/ТАСС
ЦАМТО, 4 июля. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал РСК "МиГ" во взыскании с украинской компании "Электронприбор" 63,4 тыс. долл. за невыполнение заказа по поставке комплектующих для МиГ-31, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным суда, в 2013 году украинская компания "Электронприбор" и Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (правопреемником которого является корпорация "МиГ") был заключен договор на поставку продукции – блоков контроля параметров БКП-48 для МиГ-31. Заказчик перевел 100% предоплаты исполнителю, однако заказ так и не был выполнен. РСК "МиГ" в суде пыталась взыскать средства с украинской компании.
"Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска АО "РСК "МиГ" во взыскании с "Электронприбора" средств в сумме 63,39 тыс. долл., уплаченных за изготовление и поставку блоков контроля параметров БКП-48 для МиГ-31, которые не были поставлены в связи с действием форс-мажорных обстоятельств", – цитирует "РИА Новости" постановление суда.
Суд счел, что заказ не был выполнен в силу форс-мажорных обстоятельств, однако каких именно, не уточняется.
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04.07.2018
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