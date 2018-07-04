Киев и Анкара договорились о поставках на Украину беспилотных авиакомплексов
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Турецкий беспилотный летательный аппарат Anka Block B (также известный как Anka-S).
Источник: Turkish Aerospace Industries
ЦАМТО, 4 июля. Украинская и турецкая стороны подписали меморандум о поставках на Украину беспилотных авиационных комплексов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"По результатам работы комиссии (по итогам заседания в Анкаре комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества – ред.) стороны подписали меморандум по поставкам в Украину беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия", – говорится в сообщении пресс-службы.
Также стороны обсудили реализацию проектов в бронетанковой, космической и авиастроительной сферах, отмечает агентство.
"Стороны договорились о развитии сотрудничества в направлении беспилотных систем вооружения, о возможности создания совместного конструкторского бюро по разработке новых образцов двигателей для бронированной техники", – говорится в сообщении.
По данным СНБО, Турция подтвердила заинтересованность в закупке украинских самолетов Ан-178.
Как напоминает "РИА Новости", Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, поскольку это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил "РИА Новости", что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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04.07.2018
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