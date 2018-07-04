Спецназ ЮВО в ходе учения уничтожил беспилотник условного противника из новейшего боевого комплекса
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Автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 4 июля. С подразделением специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае проведено тактико-специальное учение по поиску и уничтожению БЛА условного противника.
В ходе учения применялся новейший боевой комплекс с дистанционно управляемым автономным модулем "Арбалет-ДМ" на базе бронеавтомобиля "Тигр".
Группы спецназа выполнили задачи по обнаружению воздушной цели, ведению прицельной стрельбы на дальности до 1,5 тыс. м со сменой огневой позиции, а также совершили марш на штатной военной технике в район выполнения учебно-боевой задачи.
Комплекс обнаруживает и распознает типовую цель при узком поле зрения на дальности не менее 2,5 тыс. м. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и с распознаванием цели не менее 1,5 тыс. м.
Модуль вооружен 12,7-мм пулемтом "Корд", боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса "Арбалет-ДМ" – не более 250 кг, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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04.07.2018
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