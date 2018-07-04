ЗУР 40Н6Е для систем ПВО С-400 гарантирует поражение воздушных целей на дистанции свыше 400 км



ЗРК С-400.

Источник: rg.ru ЗРК С-400.Источник: rg.ru

ЦАМТО, 4 июля. Завершение госиспытаний и принятие на вооружение дальней зенитной управляемой ракеты 40Н6Е для систем ПВО С-400 гарантирует поражение воздушных целей на дистанции свыше 400 км.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее российские СМИ заявили об успешном завершении госиспытаний дальнобойной ракеты 40Н6Е для С-400 на полигоне Капустин Яр.

"Принятие на вооружение ракеты 40Н6Е с активной головкой самонаведения, предназначенной для боевого применения в составе ЗРС С-400, позволит обеспечить гарантированное поражение на дистанции свыше 400 км таких высокоприоритетных целей как самолеты-постановщик помех, воздушные командные пункты, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, стратегические воздушные разведчики, а также носители крылатых ракет воздушного базирования и другие виды высокоточного оружия", – сказал И.Коротченко.

Он назвал 40Н6Е "шедевром современной конструкторско-технологической мысли" и добавил, что "зарубежных аналогов 40Н6Е просто не существует, в том числе и в США: в новейших версиях ЗРК Patriot все они уступают этой российской разработке".

По словам И.Коротченко, новая ракета не только значительно укрепит потенциал Воздушно-космических сил России, но и усилит экспортные возможности системы С-400, привлекательность которой в глазах потенциальных инозаказчиков "еще больше возрастет".