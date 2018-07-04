Войти

ЗУР 40Н6Е для систем ПВО С-400 гарантирует поражение воздушных целей на дистанции свыше 400 км

05.07.2018 ЦАМТО 126 0
0
Понравилась новость?
 0
ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник: rg.ru

ЦАМТО, 4 июля. Завершение госиспытаний и принятие на вооружение дальней зенитной управляемой ракеты 40Н6Е для систем ПВО С-400 гарантирует поражение воздушных целей на дистанции свыше 400 км.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее российские СМИ заявили об успешном завершении госиспытаний дальнобойной ракеты 40Н6Е для С-400 на полигоне Капустин Яр.

"Принятие на вооружение ракеты 40Н6Е с активной головкой самонаведения, предназначенной для боевого применения в составе ЗРС С-400, позволит обеспечить гарантированное поражение на дистанции свыше 400 км таких высокоприоритетных целей как самолеты-постановщик помех, воздушные командные пункты, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, стратегические воздушные разведчики, а также носители крылатых ракет воздушного базирования и другие виды высокоточного оружия", – сказал И.Коротченко.

Он назвал 40Н6Е "шедевром современной конструкторско-технологической мысли" и добавил, что "зарубежных аналогов 40Н6Е просто не существует, в том числе и в США: в новейших версиях ЗРК Patriot все они уступают этой российской разработке".

По словам И.Коротченко, новая ракета не только значительно укрепит потенциал Воздушно-космических сил России, но и усилит экспортные возможности системы С-400, привлекательность которой в глазах потенциальных инозаказчиков "еще больше возрастет".
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
40Н6
Patriot ЗРК
С-400 Триумф

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 02:39
  • 1
Без разбега
  • 05.07 02:29
  • 1
Названо абсолютное оружие России
  • 05.07 02:28
  • 1
Датчане разработали носимую «глушилку» дронов
  • 05.07 02:27
  • 2
Строительство эсминца "Лидер" и авианосца могут отложить до 2035 года
  • 05.07 02:25
  • 1
Рекорд ракетоносцев Ту-160 по дальности полета не побит до сих пор
  • 05.07 02:13
  • 1
Как устроен российский бесшумный миномет 2Б25 "Галл"
  • 05.07 02:10
  • 4
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 05.07 01:59
  • 1
США планируют разместить в Европе вариант модернизированного ядерного заряда
  • 05.07 01:55
  • 1
"Буревестник" с дальним прицелом
  • 05.07 01:50
  • 1
Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
  • 05.07 01:40
  • 1
"Кинжал" для "Тушки"
  • 05.07 01:35
  • 1
Минобороны показало свой самый большой сферический экран
  • 05.07 00:42
  • 2
Что-то тревожно становится... В США подсчитали ядерный арсенал Китая
  • 05.07 00:37
  • 1
Новые "Лады" будут толкать большую лодку
  • 05.07 00:34
  • 1
Сверка часовых