В Алабино начались соревнования "дрессировщиков" военных роботов
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Всеармейский конкурс "Лучший специалист-робототехник".
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
В Подмосковье на военном полигоне Алабино стартовал всеармейский конкурс "Лучший специалист-робототехник".
В состязаниях профессионального мастерства участвуют семь команд военнослужащих, в том числе научного взвода робототехники из военного инновационного технополиса "Эра". Всего более 60 человек.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в первый день состязаний робототехнические расчеты отработали навыки по поиску взрывоопасных предметов с помощью комплекса МРК-35МА. Операторы показали свое умение управлять роботом-сапером в движении по пересеченной местности, преодолении искусственных препятствий и лабиринтов. Отдельно оценивались навыки в поиске, захвате и перемещении взрывоопасных предметов.
Отметим, что мобильный робототехнический комплекс МРК-35 является "механическим сапером" - он может прокладывать кабель, проводить погрузочно-разгрузочные работы, а также транспортировать предметы в мягких и жестких оболочках весом до 20 килограммов. Кроме того, робот способен обнаруживать и обезвреживать взрывные устройства.
Управляется робот по кабелю на расстоянии 200 метров или по каналу цифровой радиосвязи на 500 метров. Четыре полиуретановых гусеницы позволяют ему преодолевать различные препятствия, в том числе маршевые пролеты лестниц. Одной зарядки эклектического двигателя хватает на четыре часа.
Николай Грищенко
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04.07.2018
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