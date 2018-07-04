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Робототехники Минобороны отработали поиск взрывоопасных предметов в рамках специального конкурса в Подмосковье

05.07.2018 ЦАМТО 83 0
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Всеармейский конкурс "Лучший специалист-робототехник"
Всеармейский конкурс "Лучший специалист-робототехник".
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 4 июля. Робототехнические расчеты Вооруженных Сил РФ отработали навыки по поиску взрывоопасных предметов в рамках всеармейского конкурса "Лучший специалист-робототехник" на полигоне Алабино Московской области.

В ходе состязаний военнослужащие соревновались в управлении многофункциональным робототехническим комплексом "МРК-35МА", в том числе в движении по пересеченной местности, преодолении искусственных препятствий и лабиринтов, а также в поиске, захвате и перемещении макетов "взрывоопасных предметов".

В конкурсе принимают участие 7 команд, представляющие Сухопутные войска, Военно-морской флот, Инженерные войска, войска РХБ защиты, Западный военный округ и Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Министерства обороны Российской Федерации. Всего в состязаниях задействовано более 60 военнослужащих.

Кроме того, впервые среди участников соревнований – научный взвод робототехники Военного инновационного технополиса "ЭРА".

"В Минобороны России успешно реализуются мероприятия, нацеленные на развитие робототехники, создаются новые робототехнические комплексы, которые по своим показателям не уступают, а по многим превосходят западные образцы", – сказал заместитель начальника управления (отбора и сопровождения инновационных проектов) Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России полковник Сергей Столяров.

Конкурс проводится в рамках V Всеармейского фестиваля-конкурса "Армия России-2018", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
04.07.2018
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