МРК проекта 22800 "Ураган" завершил третий выход на Ладогу в рамках заводских ходовых испытаний
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Строящийся на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для ВМФ России головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 перед спуском на воду. Отрадное (Ленинградская область), 29.07.2017.
Источник: группа ВКонтакте Военный Осведомитель
ЦАМТО, 4 июля. Головной малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган", построенный на санкт-петербургском судостроительном заводе "Пелла", совершил третий выход на в акваторию Ладожского озера в рамках заводских ходовых испытаний.
На корабле, в ходе трех выходов на Ладогу, были успешно испытаны системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, якорные и буксирные устройства.
Планируется, что МРК "Ураган" примет участие в Главном Военно-Морском Параде, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля, тем самым демонстрируя самые современные достижения отечественного военного надводного кораблестроения.
МРК проекта 22800 спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз". Корабли имеют водоизмещение около 800 т, скорость – свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. МРК проекта 22800 проекта оснащены двигательной установкой российского производства. Среди основных преимуществ этих кораблей – высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, что позволяет их использовать в составе разнородных и однородных группировок сил ВМФ на значительном удалении от постоянных пунктов дислокации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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04.07.2018
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