МРК проекта 22800 "Ураган" завершил третий выход на Ладогу в рамках заводских ходовых испытаний



Строящийся на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для ВМФ России головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 перед спуском на воду. Отрадное (Ленинградская область), 29.07.2017.

Источник: группа ВКонтакте Военный Осведомитель Строящийся на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для ВМФ России головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 перед спуском на воду. Отрадное (Ленинградская область), 29.07.2017.Источник: группа ВКонтакте Военный Осведомитель

ЦАМТО, 4 июля. Головной малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган", построенный на санкт-петербургском судостроительном заводе "Пелла", совершил третий выход на в акваторию Ладожского озера в рамках заводских ходовых испытаний.

На корабле, в ходе трех выходов на Ладогу, были успешно испытаны системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, якорные и буксирные устройства.

Планируется, что МРК "Ураган" примет участие в Главном Военно-Морском Параде, который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля, тем самым демонстрируя самые современные достижения отечественного военного надводного кораблестроения.

МРК проекта 22800 спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз". Корабли имеют водоизмещение около 800 т, скорость – свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением. МРК проекта 22800 проекта оснащены двигательной установкой российского производства. Среди основных преимуществ этих кораблей – высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, что позволяет их использовать в составе разнородных и однородных группировок сил ВМФ на значительном удалении от постоянных пунктов дислокации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.