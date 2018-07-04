На сайте Минобороны России открывается уникальный информационный ресурс "Книга рекордов ВС РФ"
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Ту-95МС ВВС России.
Источник: www.airliners.net
ЦАМТО, 4 июля. На официальном сайте Министерства обороны 4 июля открывается уникальный электронный информационный ресурс "Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации".
Книга, размещенная на портале Минобороны, содержит сведения о выдающихся достижениях не только военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск Вооруженных Сил, но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений Минобороны России, военных ученых, исследователей, изобретателей и строителей.
В частности, онлайн-собрание достижений российской армии повествует о самом долгом беспосадочном полете на самолетах Ту-22, Ту-160, Ту-95, о самом длительном морском погружении экипажа подводной лодки. Интернет-пользователи найдут в книге описание невероятной посадки тяжелого транспортного самолета Ан-124 на ледовое покрытие в Заполярье, интересные биографические факты рекордсменов.
Читатели узнают о том, каково самое максимальное количество государственных наград, полученных одним военнослужащим, и где в Вооруженных Силах находится уникальный сферический экран.
Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение специальных задач военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных Сил, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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04.07.2018
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