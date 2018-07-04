Впервые для жизнеобеспечения войск Амурского объединения ВВО используется новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500
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Демонстрация АПЛ-500 в п.Мулино.
Источник: ЗАО "СЭТ"
ЦАМТО, 4 июля. Впервые на обеспечение войск общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступил новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500.
Элементы АПЛ-500 легко монтируются, позволяя размещать для автономного проживания до 500 человек. Каждая палатка каркасного типа рассчитана на проживание 16 военнослужащих в любых климатических условиях Дальнего Востока. Комфортное проживание в палатках зимой обеспечивают мощные обогреватели, а в летнее время – кондиционеры. Лагерь оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками, которые обеспечивают бесперебойное питание энергопотребителей.
Кроме того, в оборудование лагеря входят осветительные мачты, резиновые дорожки, системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения с выводом видеосигнала на мониторы дежурной смены.
Развертывание лагеря непосредственно на полигоне позволяет сократить время на доставку личного состава к местам занятий. Военнослужащие без отрыва от учебного процесса смогут обучаться и проживать в комфортных условиях в ходе полевых выходов и учений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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04.07.2018
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