Впервые для жизнеобеспечения войск Амурского объединения ВВО используется новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500



Демонстрация АПЛ-500 в п.Мулино.

Источник: ЗАО "СЭТ" Демонстрация АПЛ-500 в п.Мулино.Источник: ЗАО "СЭТ"

ЦАМТО, 4 июля. Впервые на обеспечение войск общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступил новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500.

Элементы АПЛ-500 легко монтируются, позволяя размещать для автономного проживания до 500 человек. Каждая палатка каркасного типа рассчитана на проживание 16 военнослужащих в любых климатических условиях Дальнего Востока. Комфортное проживание в палатках зимой обеспечивают мощные обогреватели, а в летнее время – кондиционеры. Лагерь оснащен кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками, которые обеспечивают бесперебойное питание энергопотребителей.

Кроме того, в оборудование лагеря входят осветительные мачты, резиновые дорожки, системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения с выводом видеосигнала на мониторы дежурной смены.

Развертывание лагеря непосредственно на полигоне позволяет сократить время на доставку личного состава к местам занятий. Военнослужащие без отрыва от учебного процесса смогут обучаться и проживать в комфортных условиях в ходе полевых выходов и учений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.