ФАС планирует в 2019 году внедрить электронную систему регистрации цен на вооружение
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Экспертный совет Федеральной антимонопольной службы РФ.
Источник: Пресс-служба ФАС РФ
Это позволит минимизировать риски необоснованного завышения стоимости продукции военного назначения
ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. ФАС рассчитывает перевести регистрацию цен на вооружение и военную технику в электронную форму в 2019 году. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников, который провел в Ижевске семинар по вопросам применения положения о государственном регулировании цен на продукцию по государственному оборонному заказу.
"Мы стараемся внедрять современные информационно-аналитические инструменты для того, чтобы привести все процессы регистрации цен на вооружение и военную технику в электронную форму, в электронный вид Если нам одобрят финансирование в необходимых объемах, мы сможем создать эту систему и развернуть ее в промышленную эксплуатацию. Мы думаем, что в течение 2019 года это можно будет реализовать", - сказал он.
По словам Овчинникова, электронная форма регистрации позволит минимизировать риски необоснованного завышения стоимости продукции военного назначения. "Мы сможем добиться, чтобы цены были наиболее актуальные, наиболее обоснованные и соответствовали текущей экономической конъюнктуре", - отметил он.
Кроме того, предприятия ОПК смогут контролировать процесс движения документов, видеть, почему на каждом этапе им отказано в регистрации цены и получать аргументы о причинах разногласий. "Это кратно повышает прозрачность системы контроля за ценообразованием", - заметил Овчинников.
По его прогнозам, если эта система будет внедрена, то она окупится в течение двух месяцев. "Поскольку она будет работать не один год, а десятилетия, то понятно, что это достаточно колоссальный эффект с точки зрения снижения нагрузки на федеральный бюджет", - отметил представитель ведомства.
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04.07.2018
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