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Рекорд ракетоносцев семейства Ту по дальности полета до сих пор не побит

05.07.2018 РИА Новости 111 0
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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Рекорд дальности и продолжительности полета в 2010 году установили два ракетоносца Ту-160, преодолев около 20 тысяч километров почти за сутки, это достижение до сих пор остается уникальным, следует из материалов Книги рекордов вооруженных сил РФ, опубликованной на сайте Минобороны в среду.

"Девятого июня 2010 года два ракетоносца Ту-160 6950-й авиабазы, ныне 121-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, город Энгельс, поставили рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев почти 20 тысяч километров за 24 часа 24 минуты. Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", - говорится в материалах книги.

Как отмечается, полет проходил в удаленных районах вдоль северного побережья Канады, над акваторией Северного Ледовитого океана и нейтральными водами Тихого океана. Взлет и посадка самолетов производились на аэродроме базирования Энгельс. Летные экипажи совершили две дозаправки топливом в воздухе от четырех самолетов Ил-78 с аэродромов Тикси и Украинка.

Рекордным по дальности и продолжительности стал полет в 2010 году двух ракетоносцев Ту-95МС. Эти самолеты впервые преодолели 28 тысяч километров и провели в воздухе более 40 часов.

"С 28 по 29 июля 2010 года двумя ракетоносцами Ту-95МС 6952-й авиабазы, ныне 182-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, город Украинка, впервые выполнен полет на максимальную дальность и продолжительность. Самолеты преодолели 28 тысяч километров и провели в воздухе 42 часа 17 минут", - говорится в материалах книги.

По данным сборника, полет проходил в районе северо-восточной части Атлантического океана с пересечением Северного Ледовитого океана и выходом в акваторию западной части Тихого океана. Взлет состоялся на оперативном аэродроме Воркута, а посадка на аэродроме Украинка. За время полета экипажи совершили четыре дозаправки топливом в воздухе - три встречных и одну попутную - от восьми самолетов Ил-78 с аэродромов Оленегорск, Воркута, Анадырь и Украинка.

"Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации" - уникальный информационный ресурс Минобороны, рассказывающий о событиях, результатах, месте, дате и времени рекордов российской армии. Сборник содержит сведения о выдающихся достижениях не только военнослужащих и подразделений видов и родов войск вооруженных сил России, но и спортсменов-армейцев, курсантов образовательных учреждений Минобороны, военных ученых, исследователей, изобретателей и строителей. Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учётом новых военных достижений российской армии, включая выполнение военнослужащими всех видов и родов войск специальных задач, отметили в военном ведомстве.
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ

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