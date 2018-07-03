Войти

Сверка часовых

04.07.2018 Известия.ru 155 0
0
Понравилась новость?
 0
Комплекс "Стрелец-Часовой"
Комплекс "Стрелец-Часовой".
Источник: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные получили смарт-часы для охраны объектов

Минобороны начинает разворачивать интегрированный комплекс защиты воинских частей "Стрелец-Часовой". Первыми новый девайс получат части, дислоцированные в Крыму. "Стрелец" объединяет в себе системы обнаружения и обработки информации. В комплект входят специальные модули оповещения. Они выполнены в виде смарт-часов. На армейский аналог Apple Watch поступают сведения об обстановке, информация о происшествиях, а также команды боевого управления. Используя браслет, военнослужащий может своевременно сообщить о нападении на пост и других происшествиях. По оценкам экспертов, внедрение новой системы контроля значительно повысит уровень охраны военных объектов.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, комплекс "Стрелец-Часовой" прошел государственные испытания и принят на снабжение. С этого года комплексом технических средств охраны "Стрелец-Часовой 1 СВ" начнут оснащаться все крупные военные базы в Крыму, где сохраняется высокая диверсионная угроза. Новые комплексы воинские части будут получать до 2020 года. Общая стоимость контракта составит почти 700 млн рублей.

"Стрелец-Часовой" специально создан для охраны стационарных объектов Минобороны. Система была спроектирована совместно с Управлением службы войск и безопасности военной службы Минобороны и не имеет аналогов. В комплекс входит мобильный командный пульт (КП). Он умещается в небольшом пластмассовом кейсе. По защищенному каналу цифровой связи КП связывает в единую систему различные датчики, сенсоры и видеокамеры, которые непрерывно отслеживать ситуацию на охраняемом объекте и собирают информацию. На командном пункте информация обрабатывается и анализируется. В случае возникновения нештатной ситуации — нападения, проникновения или пожара — информация оперативно поступает на КП.

В "Стрелец" интегрирована система персонального оперативного оповещения. Каждый часовой перед выходом на пост получает специальное устройство — браслет. Внешне он напоминает AppleWatсh. Правда, военные аналог более массивный и гораздо лучше защищен. Устройство действует на расстоянии от нескольких метров до полусотни километров от командирского пульта, обеспечивая устойчивую связь, которую невозможно подавить средствами РЭБ. Также военные отмечают высокую живучесть батареи, в том числе при низких температурах воздуха — до -50 градусов по шкале Цельсия. Среди других плюсов — удобство использования и автономность работы.

В каждый браслет встроен модуль ГЛОНАСС. Он позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение часовых. Дополнительно командир получает информацию о его самочувствии. Система позволяет оперативно отправлять распоряжения и приказы солдатам в виде текстовой информации с указанием координат выдвижения.

В случае если на территории воинский части проникают посторонние или происходят внештатная ситуация (к примеру, пожар), боец с браслетом может незаметно нажать на специальную кнопку, и подать сигнал тревоги. Если часовой неподвижен в течение 45 секунд или с него пытаются снять браслет, командир также получит сигнал тревоги. При этом умные часы определяют геолокацию места, откуда пришел сигнал тревоги, и прокладывают до него кратчайший маршрут. Благодаря этому, командир с помощью пульта может направить к месту происшествия дежурное подразделение.

Использование современных технологий мониторинга значительно повышает эффективность охраны объектов, рассказал "Известиям" председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— Охрана различных объектов для военных — это трудоемкий процесс, — рассказал эксперт. — Чтобы облегчить службу в карауле и одновременно увеличить эффективность охраны объектов необходимо максимально быстро внедрять подобные технологические новинки. Они особенно необходимы на отдаленных территориях, а также там, где прогнозируются напряженность. Такие системы позволят не только надежно охранять объекты, но и предотвращать происшествия в карауле.

Для армии обороны Израиля также разработан "умный" браслет — мобильная медицинская карта раненого. Это одноразовые устройства, которые на поле боя санинструктор надевает раненому на руку. С этого момента устройство начинает собирать информацию. Оно фиксирует показатели пульса и давления, выданные лекарства, оказанную на месте медицинскую помощь.


Александр Круглов, Богдан Степовой
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Продукция
Стрелец
Стрелец-Часовой
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
ИТ
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 02:59
  • 20
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 04.07 02:28
  • 3
Что известно о перспективном российском ракетоносце ПАК ДА
  • 04.07 01:59
  • 4
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 04.07 01:55
  • 1
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 04.07 01:34
  • 2
Удар без ответа: США испытали новую ядерную бомбу
  • 04.07 00:07
  • 108
"Кинжальный" огонь
  • 03.07 23:48
  • 10
Россия без промедления и зеркально отреагирует, если США пойдут на разрушение ДРСМД - Рябков
  • 03.07 23:40
  • 38
АК-12. От поражения к победе
  • 03.07 21:48
  • 11
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 03.07 20:31
  • 13
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 03.07 19:28
  • 2
"Яндекс" рассказал, что россияне хотят знать об инопланетянах
  • 03.07 19:05
  • 194
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 03.07 18:33
  • 9
Видео: новейшую французскую колесную БМП VBCI уничтожили в Мали
  • 03.07 18:16
  • 103
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 03.07 17:49
  • 9
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса