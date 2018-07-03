Сверка часовых
|
|
Комплекс "Стрелец-Часовой".
Источник: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские военные получили смарт-часы для охраны объектов
Минобороны начинает разворачивать интегрированный комплекс защиты воинских частей "Стрелец-Часовой". Первыми новый девайс получат части, дислоцированные в Крыму. "Стрелец" объединяет в себе системы обнаружения и обработки информации. В комплект входят специальные модули оповещения. Они выполнены в виде смарт-часов. На армейский аналог Apple Watch поступают сведения об обстановке, информация о происшествиях, а также команды боевого управления. Используя браслет, военнослужащий может своевременно сообщить о нападении на пост и других происшествиях. По оценкам экспертов, внедрение новой системы контроля значительно повысит уровень охраны военных объектов.
Как рассказали "Известиям" в Минобороны, комплекс "Стрелец-Часовой" прошел государственные испытания и принят на снабжение. С этого года комплексом технических средств охраны "Стрелец-Часовой 1 СВ" начнут оснащаться все крупные военные базы в Крыму, где сохраняется высокая диверсионная угроза. Новые комплексы воинские части будут получать до 2020 года. Общая стоимость контракта составит почти 700 млн рублей.
"Стрелец-Часовой" специально создан для охраны стационарных объектов Минобороны. Система была спроектирована совместно с Управлением службы войск и безопасности военной службы Минобороны и не имеет аналогов. В комплекс входит мобильный командный пульт (КП). Он умещается в небольшом пластмассовом кейсе. По защищенному каналу цифровой связи КП связывает в единую систему различные датчики, сенсоры и видеокамеры, которые непрерывно отслеживать ситуацию на охраняемом объекте и собирают информацию. На командном пункте информация обрабатывается и анализируется. В случае возникновения нештатной ситуации — нападения, проникновения или пожара — информация оперативно поступает на КП.
В "Стрелец" интегрирована система персонального оперативного оповещения. Каждый часовой перед выходом на пост получает специальное устройство — браслет. Внешне он напоминает AppleWatсh. Правда, военные аналог более массивный и гораздо лучше защищен. Устройство действует на расстоянии от нескольких метров до полусотни километров от командирского пульта, обеспечивая устойчивую связь, которую невозможно подавить средствами РЭБ. Также военные отмечают высокую живучесть батареи, в том числе при низких температурах воздуха — до -50 градусов по шкале Цельсия. Среди других плюсов — удобство использования и автономность работы.
В каждый браслет встроен модуль ГЛОНАСС. Он позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение часовых. Дополнительно командир получает информацию о его самочувствии. Система позволяет оперативно отправлять распоряжения и приказы солдатам в виде текстовой информации с указанием координат выдвижения.
В случае если на территории воинский части проникают посторонние или происходят внештатная ситуация (к примеру, пожар), боец с браслетом может незаметно нажать на специальную кнопку, и подать сигнал тревоги. Если часовой неподвижен в течение 45 секунд или с него пытаются снять браслет, командир также получит сигнал тревоги. При этом умные часы определяют геолокацию места, откуда пришел сигнал тревоги, и прокладывают до него кратчайший маршрут. Благодаря этому, командир с помощью пульта может направить к месту происшествия дежурное подразделение.
Использование современных технологий мониторинга значительно повышает эффективность охраны объектов, рассказал "Известиям" председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
— Охрана различных объектов для военных — это трудоемкий процесс, — рассказал эксперт. — Чтобы облегчить службу в карауле и одновременно увеличить эффективность охраны объектов необходимо максимально быстро внедрять подобные технологические новинки. Они особенно необходимы на отдаленных территориях, а также там, где прогнозируются напряженность. Такие системы позволят не только надежно охранять объекты, но и предотвращать происшествия в карауле.
Для армии обороны Израиля также разработан "умный" браслет — мобильная медицинская карта раненого. Это одноразовые устройства, которые на поле боя санинструктор надевает раненому на руку. С этого момента устройство начинает собирать информацию. Оно фиксирует показатели пульса и давления, выданные лекарства, оказанную на месте медицинскую помощь.
Александр Круглов, Богдан Степовой
|
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.10.2017 "Суперамуниция" российского солдата (Gli Occhi Della Guerra, Италия)
20.07.2016 Минобороны встроит российский аналог Siri в "Ратник"
15.10.2014 Второе пришествие «Ратника»
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
26.09.2017 ГОЗ под микроскопом
21.12.2016 Совет главных левшей
16.11.2015 Наступает эра цифрового миротворца
03.11.2015 "Мечи на орала перекуем позже"