Сверка часовых



Комплекс "Стрелец-Часовой".

Источник: РИА Новости/Евгений Биятов Комплекс "Стрелец-Часовой".Источник: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные получили смарт-часы для охраны объектов

Минобороны начинает разворачивать интегрированный комплекс защиты воинских частей "Стрелец-Часовой". Первыми новый девайс получат части, дислоцированные в Крыму. "Стрелец" объединяет в себе системы обнаружения и обработки информации. В комплект входят специальные модули оповещения. Они выполнены в виде смарт-часов. На армейский аналог Apple Watch поступают сведения об обстановке, информация о происшествиях, а также команды боевого управления. Используя браслет, военнослужащий может своевременно сообщить о нападении на пост и других происшествиях. По оценкам экспертов, внедрение новой системы контроля значительно повысит уровень охраны военных объектов.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, комплекс "Стрелец-Часовой" прошел государственные испытания и принят на снабжение. С этого года комплексом технических средств охраны "Стрелец-Часовой 1 СВ" начнут оснащаться все крупные военные базы в Крыму, где сохраняется высокая диверсионная угроза. Новые комплексы воинские части будут получать до 2020 года. Общая стоимость контракта составит почти 700 млн рублей.

"Стрелец-Часовой" специально создан для охраны стационарных объектов Минобороны. Система была спроектирована совместно с Управлением службы войск и безопасности военной службы Минобороны и не имеет аналогов. В комплекс входит мобильный командный пульт (КП). Он умещается в небольшом пластмассовом кейсе. По защищенному каналу цифровой связи КП связывает в единую систему различные датчики, сенсоры и видеокамеры, которые непрерывно отслеживать ситуацию на охраняемом объекте и собирают информацию. На командном пункте информация обрабатывается и анализируется. В случае возникновения нештатной ситуации — нападения, проникновения или пожара — информация оперативно поступает на КП.

В "Стрелец" интегрирована система персонального оперативного оповещения. Каждый часовой перед выходом на пост получает специальное устройство — браслет. Внешне он напоминает AppleWatсh. Правда, военные аналог более массивный и гораздо лучше защищен. Устройство действует на расстоянии от нескольких метров до полусотни километров от командирского пульта, обеспечивая устойчивую связь, которую невозможно подавить средствами РЭБ. Также военные отмечают высокую живучесть батареи, в том числе при низких температурах воздуха — до -50 градусов по шкале Цельсия. Среди других плюсов — удобство использования и автономность работы.

В каждый браслет встроен модуль ГЛОНАСС. Он позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение часовых. Дополнительно командир получает информацию о его самочувствии. Система позволяет оперативно отправлять распоряжения и приказы солдатам в виде текстовой информации с указанием координат выдвижения.

В случае если на территории воинский части проникают посторонние или происходят внештатная ситуация (к примеру, пожар), боец с браслетом может незаметно нажать на специальную кнопку, и подать сигнал тревоги. Если часовой неподвижен в течение 45 секунд или с него пытаются снять браслет, командир также получит сигнал тревоги. При этом умные часы определяют геолокацию места, откуда пришел сигнал тревоги, и прокладывают до него кратчайший маршрут. Благодаря этому, командир с помощью пульта может направить к месту происшествия дежурное подразделение.

Использование современных технологий мониторинга значительно повышает эффективность охраны объектов, рассказал "Известиям" председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

— Охрана различных объектов для военных — это трудоемкий процесс, — рассказал эксперт. — Чтобы облегчить службу в карауле и одновременно увеличить эффективность охраны объектов необходимо максимально быстро внедрять подобные технологические новинки. Они особенно необходимы на отдаленных территориях, а также там, где прогнозируются напряженность. Такие системы позволят не только надежно охранять объекты, но и предотвращать происшествия в карауле.

Для армии обороны Израиля также разработан "умный" браслет — мобильная медицинская карта раненого. Это одноразовые устройства, которые на поле боя санинструктор надевает раненому на руку. С этого момента устройство начинает собирать информацию. Оно фиксирует показатели пульса и давления, выданные лекарства, оказанную на месте медицинскую помощь.

Александр Круглов, Богдан Степовой