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В руки САА перешли пусковые установки американских ПТРК TOW на юге Сирии

04.07.2018 Военное обозрение 101 0
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С юга Сирии приходят подробности о том, какое оружие передали сирийской армии боевики, отказавшиеся от дальнейшего сопротивления. По последним данным, в руки САА перешли по меньшей мере 7 противотанковых ракетных комплексов TOW (пусковых установок). При этом обращает на себя внимание тот факт, что представители так называемой "умеренной оппозиции" заявили о передаче им ПТРК американцами. О том, где и когда эта передача была осуществлена, не сообщается.

О том, что боевики сложили оружие, среди которого оказались и ПТРК TOW американского производства, сообщает ливанский информационный портал AMN со ссылкой на сирийские источники. Об этом же сообщает правительственный сирийский портал SANA.

SANA

На этом фоне приходят новости о том, что сирийские правительственные войска близки к тому, чтобы взять под полный контроль всю восточную часть провинции Дараа. Ранее САА освободила от боевиков 27 населённых пунктов в этом районе. Часть посёлков боевики оставили без сопротивления.

Однако о полной победе на юге САР говорить пока рано. Дело в том, что в составе так называемого "южного фронта" по-прежнему немалое число откровенных фанатиков, готовых оказывать сопротивление до последнего патрона. Сирийское командование говорит о том, что в случае продолжения сопротивления террористов те будут уничтожены.

Главной целью на юге страны для САА остаётся взятие под свой контроль границы с Израилем и Иорданией.
03.07.2018
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Страны
Израиль
Иордания
Ливан
Сирия
США
Продукция
BGM-71 ТOW

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