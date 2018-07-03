Выставки бронетехники "Диверсификация" в Нижнем Тагиле в этом году не будет - документ



Демонстрация бронетехники на выставке RAE-2013 в Нижнем Тагиле; на переднем плане — танк Т-90МС.

Источник: Сергей Карпухин / Reuters Демонстрация бронетехники на выставке RAE-2013 в Нижнем Тагиле; на переднем плане — танк Т-90МС.Источник: Сергей Карпухин / Reuters

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не будет проводить в этом году выставку бронетехники "Диверсификация" в Нижнем Тагиле, говорится в распоряжении главы правительства Дмитрия Медведева.

Согласно опубликованному документу на официальном интернет-портале правовой информации, выставка исключена из перечня проводимых в 2018 году.

В сентябре 2017 года бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пообещал в 2018-ом провести выставку вооружений на полигоне "Старатель" под Нижним Тагилом.

Ранее оборонную выставку Russia Arms Expo, которая поводилась под Нижним Тагилом с 1999 года, перенесли в подмосковный военный парк "Патриот", где эта выставка проходит одновременно с форумом "Армия".