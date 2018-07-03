Выставки бронетехники "Диверсификация" в Нижнем Тагиле в этом году не будет - документ
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Демонстрация бронетехники на выставке RAE-2013 в Нижнем Тагиле; на переднем плане — танк Т-90МС.
Источник: Сергей Карпухин / Reuters
Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия не будет проводить в этом году выставку бронетехники "Диверсификация" в Нижнем Тагиле, говорится в распоряжении главы правительства Дмитрия Медведева.
Согласно опубликованному документу на официальном интернет-портале правовой информации, выставка исключена из перечня проводимых в 2018 году.
В сентябре 2017 года бывший вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пообещал в 2018-ом провести выставку вооружений на полигоне "Старатель" под Нижним Тагилом.
Ранее оборонную выставку Russia Arms Expo, которая поводилась под Нижним Тагилом с 1999 года, перенесли в подмосковный военный парк "Патриот", где эта выставка проходит одновременно с форумом "Армия".
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03.07.2018
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