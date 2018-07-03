НПО "Алмаз" создало опытный образец новой системы управления средствами авиации и ПВО
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Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев
При этом о сроках завершения опытно-конструкторских работ не сообщается
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. НПО "Алмаз" (входит в концерн "Алмаз-Антей") проводит опытно-конструкторские работы (ОКР) по повышению эффективности управления силами и средствами авиации и ПВО. В рамках программы создан опытный участок новой системы управления, говорится в годовом отчете предприятия.
В разделе "Перспективы развития" одной из задач предприятия названа: "ОКР по созданию системы, разрабатываемой в интересах повышения эффективности управления силами и средствами авиции и ПВО". В документе уточняется, что "основным направлением работ является проведние предварительных испытаний созданного опытного участка, корректировка ракетно-конструкторской документации, реализация замечаний и рекомендаций по результатам предварительных испытаний".
О сроках завершения ОКР в отчете не сообщается.
Научно-производственное объединение "Алмаз" им. академика А.А. Расплетина - ведущий российский разработчик зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны. На предприятии разработаны системы ПВО С-300 и С-400, ведутся работы над перспективным комплексом ПВО/ПРО С-500.
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03.07.2018
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