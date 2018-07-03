Войти

Airbus Defence and Space поставила ВВС Турции 6-й самолет A-400M

04.07.2018 ЦАМТО 115 0
0
Понравилась новость?
 0
A400M_Atlas_001
Военно-транспортный самолет А400М. Источник: www.mod.uk.

ЦАМТО, 3 июля. Компания Airbus Defence and Space сообщила о передаче Военно-воздушным силам Турции шестого заказанного самолета ВТА A-400M. Переданный самолет стал восьмым A-400M, поставленным заказчикам в 2018 году.

Как сообщал ЦАМТО, общий заказ на поставку самолетов A-400M составляет 174 ед. (Германия – 53 ед., Франция – 50 ед., Испания – 27 ед., Великобритания – 22 ед., Турция – 10 ед., Бельгия – 7 ед., Люксембург – 1 ед., Малайзия – 4 ед.).

В 2003 году Турция заказала для своих ВВС 10 самолетов A-400M. Сборка первого из них (MSN009) началась на предприятии в Севилье в июле 2012 года. Церемония его передачи ВВС состоялась на предприятии Airbus Defence and Space 4 апреля 2014 года. Самолет прибыл в Турцию 16 апреля 2014 года.

По данным Airbus Defence and Space, на текущий момент заказчикам поставлены 65 самолетов, в т.ч.: Великобритании – 20 ед., Франции – 14 ед., Германии – 19 ед., Малайзии – 4 ед., Испании – 2 ед., Турции – 6 ед.

A-400M является тактическим самолетом ВТА с дальностью полета, сравнимой со стратегическими самолетами. A-400M, оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями, способен выполнять взлет и посадку с коротких неподготовленных взлетно-посадочных полос. Дальность полета самолета с грузом 20 т составляет 3970 миль, с 30 т – 2820 миль, перегоночная дальность – до 5512 миль.

С максимальной полезной нагрузкой 37 т A-400M может транспортировать широкий спектр военной техники нестандартного размера, включая два вертолета AH-64 "Апач", один CH-46 "Чинук", одну ПУ ЗРК "Пэтриот", одну СГ M-109 плюс грузовые поддоны и расчет, два бронетранспортера M-113 и 30 человек десанта, одну ББМ VBCI и 10 человек десанта, один тяжелый экскаватор плюс грузовые поддоны и персонал.
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Испания
Люксембург
Малайзия
Турция
Франция
Продукция
A400M
AH-64
CH-47 "Чинук"
M109
M113 БТР
Patriot ЗРК
VBCI
Компании
Airbus

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 02:59
  • 20
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 04.07 02:28
  • 3
Что известно о перспективном российском ракетоносце ПАК ДА
  • 04.07 01:59
  • 4
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 04.07 01:55
  • 1
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 04.07 01:34
  • 2
Удар без ответа: США испытали новую ядерную бомбу
  • 04.07 00:07
  • 108
"Кинжальный" огонь
  • 03.07 23:48
  • 10
Россия без промедления и зеркально отреагирует, если США пойдут на разрушение ДРСМД - Рябков
  • 03.07 23:40
  • 38
АК-12. От поражения к победе
  • 03.07 21:48
  • 11
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 03.07 20:31
  • 13
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 03.07 19:28
  • 2
"Яндекс" рассказал, что россияне хотят знать об инопланетянах
  • 03.07 19:05
  • 194
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 03.07 18:33
  • 9
Видео: новейшую французскую колесную БМП VBCI уничтожили в Мали
  • 03.07 18:16
  • 103
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 03.07 17:49
  • 9
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса