Airbus Defence and Space поставила ВВС Турции 6-й самолет A-400M
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Военно-транспортный самолет А400М. Источник: www.mod.uk.
ЦАМТО, 3 июля. Компания Airbus Defence and Space сообщила о передаче Военно-воздушным силам Турции шестого заказанного самолета ВТА A-400M. Переданный самолет стал восьмым A-400M, поставленным заказчикам в 2018 году.
Как сообщал ЦАМТО, общий заказ на поставку самолетов A-400M составляет 174 ед. (Германия – 53 ед., Франция – 50 ед., Испания – 27 ед., Великобритания – 22 ед., Турция – 10 ед., Бельгия – 7 ед., Люксембург – 1 ед., Малайзия – 4 ед.).
В 2003 году Турция заказала для своих ВВС 10 самолетов A-400M. Сборка первого из них (MSN009) началась на предприятии в Севилье в июле 2012 года. Церемония его передачи ВВС состоялась на предприятии Airbus Defence and Space 4 апреля 2014 года. Самолет прибыл в Турцию 16 апреля 2014 года.
По данным Airbus Defence and Space, на текущий момент заказчикам поставлены 65 самолетов, в т.ч.: Великобритании – 20 ед., Франции – 14 ед., Германии – 19 ед., Малайзии – 4 ед., Испании – 2 ед., Турции – 6 ед.
A-400M является тактическим самолетом ВТА с дальностью полета, сравнимой со стратегическими самолетами. A-400M, оснащенный четырьмя турбовинтовыми двигателями, способен выполнять взлет и посадку с коротких неподготовленных взлетно-посадочных полос. Дальность полета самолета с грузом 20 т составляет 3970 миль, с 30 т – 2820 миль, перегоночная дальность – до 5512 миль.
С максимальной полезной нагрузкой 37 т A-400M может транспортировать широкий спектр военной техники нестандартного размера, включая два вертолета AH-64 "Апач", один CH-46 "Чинук", одну ПУ ЗРК "Пэтриот", одну СГ M-109 плюс грузовые поддоны и расчет, два бронетранспортера M-113 и 30 человек десанта, одну ББМ VBCI и 10 человек десанта, один тяжелый экскаватор плюс грузовые поддоны и персонал.
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03.07.2018
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