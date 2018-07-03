Испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для С-400 и С-500 завершены

На полигоне Капустин Яр успешно завершены испытания новейшего боеприпаса для систем противовоздушной обороны. Речь идёт о ракете 40Н6Е для зенитных ракетных комплексов С-400. Это дальнобойная ракета, испытания которой успешными признали представители межведомственной комиссии.

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Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что ракета 40Н6Е для ЗРК С-400 "Триумф" может быть принята на вооружение ВС России до конца лета. При этом производитель дальнобойного боеприпаса от комментариев на данный момент отказывается.

О некоторых характеристиках 40Н6Е.

Максимальная дальность поражения цели – 400 км. Максимальная высота поражения цели – 185 км. Фактически речь идёт о повышении эффективности противоракетного сегмента ЗРК С-400, в очередь за которым выстраиваются многие страны мира, включая Турцию, Индию, Саудовскую Аравию.

Первые испытания этой ракеты были проведены в 2015 году.

Ранее сообщалось, что эти ракеты после модернизационных процедур станут основной составляющей для перспективных зенитных ракетных комплексов С-500 "Прометей".

40Н6Е — это двухступенчатая твердотопливная ракета с аэродинамическими рулями-стабилизаторами. Она способна поражать объекты, расположенные за пределами видимости наземных радаров. Головка самонаведения позволяет после обнаружения цели наводить ракету на итоговом участке траектории.