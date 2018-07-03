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На Украине завершились испытания "нового" миномета УПИК-82

04.07.2018 Военное обозрение 110 0
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На Украине заявили об окончании испытаний нового миномета УПИК-82, который "по своим характеристикам значительно превосходит советский миномет 2Б14 "Поднос", передает блог bmpd со ссылкой на военного блогера diana_mihailova.

https://diana-mihailova.livejournal.com/

Как пишет украинский военный информационный ресурс "Народная армия", новый миномет не только превосходит свой советский аналог 2Б14 "Поднос" благодаря применению новых современных сплавов и композиционных материалов при изготовлении минометного ствола и опорной плиты, но и встает в один ряд с минометами, стоящими на вооружении европейских армий, из-за автоматизации и оцифровки системы управления огнем.

https://diana-mihailova.livejournal.com/

По заявлению разработчиков, стальную опорную плиту заменили плитой из алюминиево-магниевого сплава. Ствол миномета прокатывают, постепенно наслаивая металл, а не обрабатывали заготовку, как у советского аналога. Усовершенствовали систему охлаждения, сделав в нижней части ствола какое-то количество нарезов. Доработали механизм горизонтального и вертикального наведения.

Все внесенные изменения позволили, по мнению разработчиков, значительно улучшить ТТХ миномета, увеличив скорострельность и дальность стрельбы. В настоящее время готовится серийное производство нового украинского миномета.
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2Б14 Поднос

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