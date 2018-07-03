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В Курской области формируется вторая эскадрилья Су-30СМ

04.07.2018 Военное обозрение 116 0
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Очередная партия многоцелевых истребителей Су-30СМ совершила перелет из Иркутска на аэродром постоянного базирования в Иркутской области, сообщает пресс-служба Западного округа.

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Экипажи преодолели более 5 тыс. км с промежуточной посадкой в Пермском крае (авиабаза "Сокол").

Сообщается, что в прошлом году авиаполк ЗВО завершил формирование первой эскадрильи, в состав которой вошли 12 самолетов Су-30СМ, поставленных корпорацией "Иркут". В их числе был и сотый истребитель, построенный для Вооруженных сил России.

В настоящее время на вооружении второй эскадрильи стоят самолеты МиГ-29СМТ. В скором времени им на смену придут новые истребители. В начале текущего года летный состав прошел переобучение на Су-30СМ.

По данным пресс-службы, полное перевооружение авиапарка воинской части завершится до конца 2018 года. За этот период полк должен получить еще 5 партий новых истребителей.

В округе напомнили, что сверхманевренный Су-30СМ, являющийся последней модификацией базового Су-30, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, и передним горизонтальным оперением. На нем установлены двигатели с управляемым вектором тяги.

Истребитель относится к поколению "4+" и предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения, наземных, морских и воздушных целей, блокирования аэродромов противника на большой глубине.
03.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29СМТ
Су-30
Компании
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ

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