Китай воплощает в жизнь звездные войны, создав "лазерный АК-47"



Наземная передвижная лазерная установка высокой мощности.

Источник: © U.S. Army Наземная передвижная лазерная установка высокой мощности.Источник: © U.S. Army

Китай разработал новое переносное лазерное оружие, способное поразить цель на расстоянии около километра, о чем рассказали участвующие в этом проекте ученые.

Лазерный автомат ZKZM-500 отнесен к классу "нелетального" оружия, но он создает такой пучок энергии, который видно невооруженным глазом. Этот луч проходит сквозь окна и "мгновенно обугливает" человеческую кожу и ткани. 10 лет назад это была бы научная фантастика, однако один ученый-лазерщик рассказал, что новое оружие сможет "прожигать одежду в доли секунды … Если ткань горючая, пламя охватит человека целиком".

"Боль будет невыносимая", - сказал ученый, принимавший участие в разработке и полевых испытаниях опытного образца автомата, созданного Институтом оптики и высокоточной механики при Китайской академии наук.

Это оружие калибра 15 мм весит три килограмма, то есть примерно столько же, сколько АК-47. Дальность стрельбы у него 800 метров. Его можно устанавливать на автомашинах, катерах и самолетах. Оно уже готово к серийному производству, и первыми лазерные автоматы получат антитеррористические подразделения китайской полиции.

В случае захвата заложников это оружие можно будет использовать для стрельбы по целям сквозь окна, чтобы временно обезвреживать похитителей, в то время как группы захвата выдвигаются для спасения людей.

Его также можно будет применять в тайных операциях с участием военных. Луч обладает достаточной силой, чтобы прожечь газовый баллон и воспламенить хранилище топлива на военном аэродроме.

Поскольку лазер настроен на невидимую частоту и является абсолютно бесшумным, "никто не будет знать, откуда начато нападение. Это будет выглядеть как чрезвычайное происшествие или несчастный случай", - сказал другой ученый. Исследователи попросили не называть их имена, потому что проект засекречен.

Источником питания для автомата является перезаряжаемая литиевая батарея, похожая на те, что используются в смартфонах. Автомат может произвести более тысячи "выстрелов", и каждый из них длится не более двух секунд.

Опытный образец оружия создала технологическая компания "Зед-Кей-Зед-Эм Лейзер" (ZKZM Laser), которой владеет Институт оптики и высокоточной механики, расположенный в городе Сиань. Представитель компании подтвердил, что его фирма в настоящее время ищет партнера, имеющего лицензию на производство оружия, или партнера из оборонной промышленности, чтобы начать массовое производство по цене 100 тысяч юаней за автомат.

Поскольку лазерное оружие может использоваться не по назначению, за производством автоматов будут тщательно следить, а их покупателями смогут стать только китайские военные и полиция.

В прошлом месяце на правительственном вебсайте под названием "Публичная сервисная платформа для интеграции гражданских и военных разработок" была размещена техническая документация с основной информацией об этом оружии.

Компания "Ченду Хеннань Полис Экуипмент Мануфэкчеринг" (Police Equipment Manufacturing), поставляющая технику и оборудование для китайских правоохранительных органов, в прошлом месяце тоже создала лазерный "пулемет". Он имеет дальность 500 метров и на одной зарядке может производить несколько сотен выстрелов, о чем говорится в брошюре компании.

Всего 10 лет назад такое мощное лазерное оружие было уделом научной фантастики. В 2009 году Соединенные Штаты попытались создать лазерный пистолет, но им можно было только "пугать нудистов на пляже", поскольку луч у него был слишком слабым и не мог даже проникнуть сквозь рубашку.

Но Пекин в 2015 году поднял ставки, создав фонд с капиталом в два миллиарда юаней, чтобы разработать компактное и мощное лазерное устройство. Это был невиданный бюджет для такой разработки, что вызвало обеспокоенность в США и других странах Запада.

В последние годы американские войска, действующие в стратегически важных регионах, таких как Индийский океан и Южно-Китайское море, жалуются на то, что они все чаще подвергаются лазерным атакам со стороны китайских военных баз и судов, внешне похожих на рыболовецкие шхуны.

В прошлом месяце американское правительство подало официальную жалобу на то, что из-за применения "оружейного" лазерного устройства с китайской военно-морской базы в Джибути два военных летчика получили легкие повреждения глаз.

Ван Чжиминь (Wang Zhimin), работающий научным сотрудником в Исследовательском центре лазерной физики и технологий при Китайской академии наук, рассказал, что благодаря технологическим достижениям последних лет ученые сумели создать более компактные и мощные устройства, поступив во многом так же, как и производители мобильных телефонов. "Это уже не научная фантастика. Это - факт жизни", - сказал он.

Раньше из-за технических ограничений надо было выпустить несколько лучей и сделать так, чтобы они сошлись в точке цели. Поразить ее можно было только таким образом. Кроме того, эти устройства работали медленно, были громоздкими и тяжелыми. Дальность стрельбы у них была небольшая, а энергию они потребляли в колоссальных количествах.

Но новейшие устройства выпускают только один луч и наносят такой же ущерб, как в прошлом большие лазерные пушки, установленные на грузовиках.

Однако в связи с этим увеличивается риск попадания нового оружия в руки преступников и террористов, которые смогут воспользоваться его разрушительной мощью, скажем, при осуществлении поджогов. При этом выследить таких преступников будет невозможно.

Ван, который не участвовал в проекте Института оптики и высокоточной механики, предупредил, что если произойдет распространение такого оружия, это создаст угрозу для всех стран.

Сегодня нет конкретных международных договоренностей и протоколов, регулирующих разработку такого лазерного оружия.

В 1980 году ООН подготовила Протокол об ослепляющем лазерном оружии, который подписали более 100 стран. Но в нем говорится об оружии первого поколения и запрещается использование систем, которые могут вызвать постоянную потерю зрения.

В документе на китайском правительственном вебсайте автомат ZKZM-500 назван "нелетальным оружием", а это значит, что из него вряд ли можно убить живую цель, в отличие от обычного оружия типа пистолета или автомата.

Лазером нельзя уничтожить цель одним выстрелом, но если стрелять по человеку длительное время, он прожжет отверстие в его теле, действуя подобно скальпелю. Ученые подчеркивают, что применять оружие, способное "обуглить" живого человека, было бы негуманно.

В документе с правительственного вебсайта отмечаются нелетальные сферы применения этой новинки. Например, там говорится, что полиция сможет противодействовать "незаконным протестам", поджигая с расстояния флаги и транспаранты. Там также говорится, что полиция сможет нейтрализовать лидеров протестов, поджигая их одежду и волосы, благодаря чему эти люди "лишатся ритма речи и силы убеждения".

Однако один пекинский полицейский сказал, что он предпочел бы пользоваться более традиционными средствами воздействия на толпу, такими как слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры.

"Ожог от лазера остается навсегда в виде шрама, - сказал он. - Это ужасное зрелище". По его словам, применение лазера может вызвать панику, а мирный протест перерастет в бунт.

Стивен Чен (Stephen Chen)

South China Morning Post, Гонконг