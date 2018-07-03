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Сингапур объявит о планах замены истребителей в ближайшее время

04.07.2018 ЦАМТО 90 0
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Истребитель F-16D
Истребитель F-16D Block 52 ВВС Сингапура.
Источник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 3 июля. Как заявил в ходе празднования Дня ВВС министр обороны Сингапура Нг Енг Хен, о планах замены состоящих на вооружении устаревших истребителей F-16 планируется объявить в ближайшие месяцы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на министра, срок эксплуатации парка из 60 самолетов F-16 ВВС Сингапура истекает, и в ближайшее время необходимо принять решение о его замене. Это объясняется тем, что на подготовку пилотов, производство новых самолетов и создание необходимой инфраструктуры может потребоваться до 10 лет. Как сообщает Straits Times, замену устаревших самолетов планируется начать в 2030 году.

Получить заказ на поставку новых истребителей Сингапуру, имеющему самый крупный после Китая оборонный бюджетом в Юго-Восточной Азии, стремятся все ведущие компании-производители. Руководство страны намерено оценить возможности современных самолетов с учетом потенциальных угроз в регионе.

F-16 были приняты на вооружение ВВС Сингапура в 1998 году. До этого Сингапур также использовал американские самолеты, что позволяет считать основным претендентом на поставку истребитель пятого поколения F-35. Представитель Lockheed Martin заявил в феврале, что Сингапур "серьезно оценивает" возможность покупки F-35, стоимость которого составляет около 80 млн. долл. На начальном этапе переговоры с Сингапуром велись о поставке варианта с коротким взлетом и посадкой F-35B, который назвали "хорошим решением для ограниченного пространства, где будут размещаться самолеты".

СМИ сообщали, что ВВС Сингапура намеревались купить четыре F-35 к 2022 году с опционом на поставку 8 дополнительных истребителей, но заморозили проект в 2016 году.

Другими покупателями F-35 в Азии являются Австралия, Япония и Республика Корея.
03.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Сингапуp
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-16
F-35
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения

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