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Минобороны Венгрии подписало контракт на закупку 20 вертолетов H-145M

04.07.2018 ЦАМТО 95 0
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Вертолеты H-145M
Вертолеты H-145M.
Источник: facebook.com

ЦАМТО, 3 июля. Компания Airbus Helicopters объявила о заключении с Министерством обороны Венгрии контракта на поставку 20 вертолетов H-145M, оснащенных инновационной модульной универсальной системой вооружения HForce.

Закупка осуществляется в рамках программы модернизации вооруженных сил Zrinyi-2026. Помимо поставки вертолетов, Airbus обеспечит обслуживание техники и обучение личного состава. Стоимость продажи и сроки поставки не раскрываются.

Для справки: в прошлом году Airbus уже поставила Вооруженным силам Венгрии два самолета A-319.

Вертолеты H-145M могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, ведение наблюдения, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. Вертолет может эксплуатироваться в любое время суток и сложных метеорологических условиях.

Вертолеты для ВС Венгрии будут оборудованы системой высадки по тросам, высокоэффективными камерами для ведения разведки, вооружением для огневой поддержки, баллистической защитой, а также системой радиоэлектронного противодействия для повышения уровня безопасности экипажа и живучести при применении в боевых операциях.

Разработанная Airbus Helicopters система HForce позволит ВС Венгрии оборудовать вертолеты широким набором управляемых и неуправляемых боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", 12,7-мм пулеметом, 20-мм пушкой и т.д.

H145M – это военная версия двухдвигательного гражданского вертолета H-145, который эксплуатируется с 2014 года. Первый H-145M был поставлен ВС Германии в 2015 году. Заказчиками H-145M также являются Таиланд и Сербия.

Вертолет H-145M оборудован двумя двигателями Arriel 2E компании Safran с цифровой системой управления режимами работы (FADEC), рулевым винтом типа "Фенестрон". Кроме того, H-145M оснащен стеклянной кабиной, четырехосевым автопилотом, цифровым комплектом авионики Helionix, снижающими рабочую нагрузку на пилотов.

По заявлению разработчика, вертолет отличается низкой акустической сигнатурой и является самым малошумным в своем классе. H-145M может перевозиться на борту самолета ВТА A-400M.
03.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Сербия
Таиланд
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Safran
Проекты
Медицина

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