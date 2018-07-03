Минобороны Венгрии подписало контракт на закупку 20 вертолетов H-145M
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Вертолеты H-145M.
Источник: facebook.com
ЦАМТО, 3 июля. Компания Airbus Helicopters объявила о заключении с Министерством обороны Венгрии контракта на поставку 20 вертолетов H-145M, оснащенных инновационной модульной универсальной системой вооружения HForce.
Закупка осуществляется в рамках программы модернизации вооруженных сил Zrinyi-2026. Помимо поставки вертолетов, Airbus обеспечит обслуживание техники и обучение личного состава. Стоимость продажи и сроки поставки не раскрываются.
Для справки: в прошлом году Airbus уже поставила Вооруженным силам Венгрии два самолета A-319.
Вертолеты H-145M могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, ведение наблюдения, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. Вертолет может эксплуатироваться в любое время суток и сложных метеорологических условиях.
Вертолеты для ВС Венгрии будут оборудованы системой высадки по тросам, высокоэффективными камерами для ведения разведки, вооружением для огневой поддержки, баллистической защитой, а также системой радиоэлектронного противодействия для повышения уровня безопасности экипажа и живучести при применении в боевых операциях.
Разработанная Airbus Helicopters система HForce позволит ВС Венгрии оборудовать вертолеты широким набором управляемых и неуправляемых боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", 12,7-мм пулеметом, 20-мм пушкой и т.д.
H145M – это военная версия двухдвигательного гражданского вертолета H-145, который эксплуатируется с 2014 года. Первый H-145M был поставлен ВС Германии в 2015 году. Заказчиками H-145M также являются Таиланд и Сербия.
Вертолет H-145M оборудован двумя двигателями Arriel 2E компании Safran с цифровой системой управления режимами работы (FADEC), рулевым винтом типа "Фенестрон". Кроме того, H-145M оснащен стеклянной кабиной, четырехосевым автопилотом, цифровым комплектом авионики Helionix, снижающими рабочую нагрузку на пилотов.
По заявлению разработчика, вертолет отличается низкой акустической сигнатурой и является самым малошумным в своем классе. H-145M может перевозиться на борту самолета ВТА A-400M.
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03.07.2018
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