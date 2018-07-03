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Минобороны Индии одобрило подписание контракта по закупке ЗРС С-400 "Триумф", несмотря на угрозы США

04.07.2018 ЦАМТО 103 0
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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017.
Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

ЦАМТО, 3 июля. Совет по оборонным закупкам Минобороны Индии (DAC) под председательством главы военного ведомства Нирмалы Ситхараман с "незначительными корректировками" одобрил подписание контракта по закупке в России ЗРС С-400.

Как сообщает India Times со ссылкой на компетентный источник, подписание контракта было одобрено на заседании 28 июня после недавно проведенных коммерческих переговоров с российской стороной и на фоне угроз со стороны США, что закупка ЗРС С-400 приведет к ухудшению отношений Индии с США.

По словам источника India Times, далее документы по закупке С-400 будут направлены в Министерство финансов Индии для оформления окончательного одобрения Комитетом по безопасности Кабинета министров Индии (CCS), возглавляемого премьер-министром Нарендрой Моди. Высшее политическое руководство страны должно будет уведомить Министерство обороны о подписании окончательного контракта.

India Times отмечает, что совет DAC был проведен всего через день после того, как США в минувшую среду в очередной раз отменили диалог "два плюс два" между министрами иностранных дел и обороны двух стран, который был запланирован на 6 июля в Вашингтоне.

Как уже сообщал ЦАМТО, министр обороны Индии Нирмала Ситхараман 5 июня в ходе пресс-конференции в Нью-Дели заявила о том, что официальный Нью-Дели намерен игнорировать недавно введенные США санкции против Москвы и приобрести пять дивизионов ЗРС С-400 для ВВС страны.

Как подчеркнула Н.Ситхараман, "Минобороны Индии дало понять, что во всех наших обязательствах с США мы четко обозначили факт долговременного оборонного сотрудничества Индии и России". "Мы упомянули, что акт CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) не может повлиять на оборонное сотрудничество между Индией и Россией", – заявила министр, добавив, что переговоры с Москвой о закупках современных систем ПВО шли "очень долго" и достигли "заключительной стадии переговоров".

За несколько дней до этого глава комитета ВС США Мак Торнберри предупредил Индию, что продвижение в проекте приобретения С-400 может "ограничить" двустороннее военное сотрудничество Индии и США.

Согласно военным источникам, Нью-Дели и Москва должны объявить о сделке по С-400 перед встречей, которая должна состояться в октябре между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным.

По информации высокопоставленных должностных лиц в сфере обороны, несмотря на утверждения Нирмалы Ситхараман о том, что Индия проигнорирует санкции США и пойдет на сделку по С-400, этот вопрос был включен для обсуждения на встрече 6 июля, которая должна была состояться между министрами обороны и иностранных дел Индии и США в Вашингтоне, но в итоге была отменена по инициативе американской стороны.

Официальные источники заявили о том, что обе стороны на этой встрече должны были завершить обсуждение деталей относительно того, как Индия в конечном итоге финализирует договор по С-400 и что США "извлекут для себя" в обмен на "выборочный отказ от санкций" для своего стратегического партнера.

Согласно предварительным планам, ВС Индии получат первый дивизион С-400 через 24 месяца после подписания контракта. Все пять дивизионов двухбатарейного состава должны быть получены через 60 месяцев. Ориентировочная стоимость договора составляет 400 млрд. рупий (5,8 млрд. долл.).
03.07.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир

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