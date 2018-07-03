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Военные экологи выполняют план 2018 года по экологической очистке Арктики в соответствии с графиком

04.07.2018 ЦАМТО 83 0
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Сбор металлолома
Сбор металлолома на острове Врангеля.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 3 июля. Взводы экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны России выполняют план 2018 года по экологической очистке Арктики в соответствии с графиком.

Отрядом из 94 военнослужащих 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации для выполнения задач экологической очистки архипелага Новая Земля (12 ГУМО) собрано и подготовлено к вывозу 416 т (20,8% плана) металлолома (по плану – 2000 т).Взводом экологической очистки Центрального военного округа (ЦВО) собрано и подготовлено к вывозу 184 т (24,5%. плана) металлолома в г.Норильск (по плану – 750 т).

Подразделением Восточного военного округа на острове Врангеля собрано и подготовлено к вывозу 17,8 т (3% плана) металлолома (по плану – 630 т).

Взвод экологической очистки Северного флота готовится к переброске на остров Котельный архипелага Новосибирские острова

Кроме сбора металлолома, подразделения Минобороны России по ликвидации экологического ущерба продолжат снос ветхих и разрушенных строений, будут проводить рекультивацию земли на территориях военного ведомства и осуществлять вывоз металлолома из Арктики на материк для дальнейшей переработки.

Всего в 2018 году на Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах, и в 12 ГУ МО РФ для выполнения задач по экологической очистке в Арктике по временным штатно-должностным расчетам сформированы взвода ликвидации экологического ущерба, общей численностью 186 человек.

В 2017 году подразделения экологической очистки Минобороны выполнили план по сбору металлолома в Арктической зоне на 126 проц. Всего собрано более 5587 тонн из более 4,4 тонн запланированных, около 3,3 тыс. тонн из них вывезено, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
03.07.2018
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Страны
Россия
Компании
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Проекты
Арктика
СФ

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