Военные экологи выполняют план 2018 года по экологической очистке Арктики в соответствии с графиком
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Сбор металлолома на острове Врангеля.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЦАМТО, 3 июля. Взводы экологической очистки Северного флота, Центрального и Восточного военных округов и 12-го Главного управления Минобороны России выполняют план 2018 года по экологической очистке Арктики в соответствии с графиком.
Отрядом из 94 военнослужащих 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации для выполнения задач экологической очистки архипелага Новая Земля (12 ГУМО) собрано и подготовлено к вывозу 416 т (20,8% плана) металлолома (по плану – 2000 т).Взводом экологической очистки Центрального военного округа (ЦВО) собрано и подготовлено к вывозу 184 т (24,5%. плана) металлолома в г.Норильск (по плану – 750 т).
Подразделением Восточного военного округа на острове Врангеля собрано и подготовлено к вывозу 17,8 т (3% плана) металлолома (по плану – 630 т).
Взвод экологической очистки Северного флота готовится к переброске на остров Котельный архипелага Новосибирские острова
Кроме сбора металлолома, подразделения Минобороны России по ликвидации экологического ущерба продолжат снос ветхих и разрушенных строений, будут проводить рекультивацию земли на территориях военного ведомства и осуществлять вывоз металлолома из Арктики на материк для дальнейшей переработки.
Всего в 2018 году на Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах, и в 12 ГУ МО РФ для выполнения задач по экологической очистке в Арктике по временным штатно-должностным расчетам сформированы взвода ликвидации экологического ущерба, общей численностью 186 человек.
В 2017 году подразделения экологической очистки Минобороны выполнили план по сбору металлолома в Арктической зоне на 126 проц. Всего собрано более 5587 тонн из более 4,4 тонн запланированных, около 3,3 тыс. тонн из них вывезено, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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03.07.2018
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