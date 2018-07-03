Бразилия получила бывший британский десантный вертолетоносец Ocean

29 июня 2018 года в британской военно-морской базе Девонпорт состоялась церемония официальной передачи ВМС Бразилии выведенного из состава Королевских ВМС Великобритании десантного вертолетосца L 12 Ocean. Корабль получил новое бразильское название А 140 Atlântico и, официально классифицируясь как "многоцелевой вертолетоносец" (Porta-Helicópteros Multipropósito), стал самой крупной единицей бразильского флота.

Вошедший в состав ВМС Бразилии как А 140 Atlântico бывший британский десантный вертолетоносец L 12 Ocean. Девонпорт, 29.06.2018 (с) ВМС Бразилии

Новый бразильский корабль в течении трех недель пройдет интенсивный курс подготовки с бразильским экипажем численностью около 300 человек на борту, и ожидается, что прибудет в Рио-де-Жанейро к 25 августа.

Вертолетоносец Ocean был введен в состав Королевского флота в 1998 году и с 2014 года являлся единственным авианесущим кораблем ВМС Великобритании, а с июня 2015 года - флагманским кораблем флота. Ocean был выведен из состава британского флота в ходе церемонии в Девонпорте 27 марта 2018 года. Вывод корабля из состава флота был вызван необходимостью использовать его экипаж для укомплектования второго строящегося нового британского авианосца R 09 Prince of Wales. В то же время вывод Ocean оставил британский флот вообще без действующих авианесущих кораблей примерно на два с половиной или три года, поскольку первый новый британский авианосец R 08 Queen Elizabeth достигнет боеготовности не ранее 2020-2021 годов.

Корабль был приобретен Бразилией по соглашению, заключенному в феврале 2018 года, его стоимость составила 312 млн бразильских реалов (около 84,3 млн фунтов стерлингов). В 2012-2014 годах Ocean прошел средний ремонт и модернизацию общей стоимостью 65 млн фунтов, так что сейчас он находится в хорошем техническом состоянии. Тем не менее, перед передачей Бразилии Ocean прошел докованиe и текущий ремонт.

В ВМС Бразилии Atlântico также станет единственным авианесущим кораблем в связи с принятым решением о прекращении эксплуатации последнего бразильского авианосца A 12 São Paulo (бывший французский Foch).

Ocean был передан бразильской стороне с новой РЛС общего обнаружения BAE Systems Artisan (типа 997), установленной на корабле при модернизации в 2012-2014 годах, что стало первым случаем экспорта этой основной современной РЛС британского флота за рубеж. В то же время из вооружения на корабле при передаче Бразилии были оставлены только четыре 30-мм одноствольные артиллерийские установки DS30M Mk 2, в то время как три установленных 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Raytheon Phalanx Mk 15 Block 1B были демонтированы.

Церемония передачи ВМС Бразилии бывшего британского десантного вертолетоносца L 12 Ocean, вошедшего в состава бразильского флота как А 140 Atlântico. Девонпорт, 29.06.2018 (с) ВМС Бразилии

Видео (с) ВМС Бразилии: