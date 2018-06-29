Долетела из 90-х: "Булаву" приняли на вооружение



Погрузка БРПЛ 3М30 "Булава" на ПЛАРБ К-535 "Юрий Долгорукий" пр.955, г.Северодвинск, 2010-2011 г.г.

Источник: Морские стратегические ракетные комплексы. М., "Военный парад", 2011 г. Погрузка БРПЛ 3М30 "Булава" на ПЛАРБ К-535 "Юрий Долгорукий" пр.955, г.Северодвинск, 2010-2011 г.г.Источник: Морские стратегические ракетные комплексы. М., "Военный парад", 2011 г.

Ракета "Булава" принята на вооружение ВМФ России

Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" по результатам успешных испытаний в 2018 году принят на вооружение ВМФ России. Необходимые документы уже подписаны. Почему ракета, разработка которой началась в 1990-х годах, принята на вооружение только сейчас, разобралась "Газета.Ru".

На вооружение ВМФ России принят ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава", разработка которого началась еще в 1990-х годах, передает ТАСС.

Во второй половине 90-х было принято решение придать Московскому институту теплотехники функции статус ведущей организации при создании перспективных средств ядерного сдерживания, в том числе баллистических ракет морского базирования. Генеральному конструктору и генеральному директору МИТ Юрию Соломонову предложили создать универсальную баллистическую ракету для ВМФ и РВСН.

Решение в пользу разработки ракеты "Булава" было принято в 1998 году после трех неудачных испытаний законченного более чем на 70% комплекса баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) "Барк" конструкции Миасского КБ - разработчика всех советских БРПЛ. Немаловажную роль в этом сыграла безвременная кончина создателя отечественной научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения генерального конструктора Виктора Макеева.

Никакого опыта создания баллистических ракет морского базирования у МИТ на тот период времени не было. Головной ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 первоначально создавался именно под "Барк", и после принятия решения в пользу "Булавы" субмарина нуждалась в существенной переделке.

Испытания "Булавы" шли непросто. Первый успешный бросковый пуск весогабаритного макета был произведен 23 сентября 2004 года с модернизированного тяжелого подводного крейсера стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" проекта 941УМ "Акула". Второй и третий пуски были также удачны.

Однако потом пошла полоса неудач. Неуспешными по разным причинам оказались четвертый, пятый и шестой пуски. Три последующих запуска оказались удачными. Но десятый, одиннадцатый и двенадцатый пуски вновь оказались неудачными.

Таким образом, промахов стало уже семь, учитывая, что два пуска из успешных официально считались "частично успешными".

После этого начали раздаваться мнения, что ракета Р-30 "Булава" - самая дорогостоящая авантюра в современной истории Вооруженных сил, и от этого изделия, пока не поздно, надо отказаться.

По этому поводу "Газета.Ru" ранее приводила слова экс начальника Главного штаба ВМФ адмирала Виктора Кравченко: "Тем не менее, эту ракету довели до ума. На тот период времени просто не было возможности делать что-либо другое - вот и все. Твердотопливная ракета все-таки гораздо лучше в эксплуатации на подводных лодках, чем изделия с жидкими и очень агрессивными компонентами ракетного топлива".

С ним тогда был солидарен и академик Алексей Арбатов: "На испытаниях очень часто случаются неудачи. Достаточно вспомнить эпопею с принятием на вооружение баллистической ракеты морского базирования "Булава". Отказов тогда было достаточно много. Но 22 мая 2018 года был произведен успешный групповой пуск сразу четырех ракет".

И это не рекорд

К настоящему времени произведено 32 испытательных пуска "Булавы", 22 из них признаны успешными (в ходе первого запускался массогабаритный макет ракеты), два (седьмой и восьмой) - частично успешными. Последний испытательный пуск ракеты состоялся 22 мая 2018 года, когда была запущена целая серия из четырех ракет.

"Надо полагать, именно эти успешные запуски 22 мая во многом повлияли на принятие на вооружение Военно-морского флота баллистической ракеты морского базирования Р-30 "Булава", - полагает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, некоторым наблюдателям временной отрезок от начала испытаний до принятия ракеты Р-30 на вооружение (почти 14 лет) представляется очень большим. Однако в истории отечественного вооружения и военной техники есть и куда более впечатляющие примеры.

В частности, истребитель МиГ-19 совершил первый полет 5 января 1954 года. Эта боевая машина эксплуатировалась до середины 1970-х годов и была выпущена в количестве 6,5 тыс. единиц. Однако официально на вооружение истребительной авиации ПВО и ВВС истребитель принят так и не был.

Аналогичная судьба постигла первый советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик, бомбардировщик, разведчик, учебно-тренировочный самолет и самолет РЭБ Як-28. Размноженный в количестве более 1100 единиц, самолет так и не был принят на вооружение, хотя эксплуатировался в СССР более двух десятков лет.

По мнению Макиенко, по сравнению с МиГ-19 и Як-28 больше повезло сверхзвуковому стратегическому бомбардировщику Ту-160. Впервые эта машина была поднята в воздух 18 декабря 1981 года. К 1991 году на аэродром "Прилуки" (Украина) поступили 19 самолетов, из которых были сформированы две эскадрильи.

В январе 1992 года российский президент Борис Ельцин принял решение о возможной приостановке продолжавшегося серийного выпуска Ту-160 в том случае, если США прекратят серийное производство самолета B-2. К этому времени было выпущено 35 машин. Но официально на вооружение бомбардировщик к тому времени принят так и не был. Это произошло только в 2005 году.

Считается, что во многом на принятие на вооружение комплекса Ту-160 повлиял полет президента Российской Федерации на самолете этого типа.

В 2005 году Владимир Путин на борту стратегического бомбардировщика Ту-160 "Павел Таран" вылетел в район учений Дальней авиации и Северного флота. Вскоре после этого машина была принята на вооружение.

Таким образом, от первого полета стратегического бомбардировщика Ту-160 в 1981 году до его принятия на вооружение в 2005 году прошло почти 24 года. Вполне возможно, что это своеобразный рекорд.

В некоторых источниках приводится версия, что ракета "Булава" была принята на вооружение Военно-морского флота России еще в 2011 году, а пуски, которые проводились с тех пор, были и испытательными, и проверочными, необходимыми для поддержания ракет в боеготовом состоянии. Надо заметить, что подобное мнение не основывается на какой-либо серьезной доказательной базе.

Российская твердотопливная баллистическая ракета Р-30 "Булава" комплекса Д-30 комплектуется термоядерной боевой частью, которая представляет собой десять боевых блоков индивидуального наведения, каждый мощностью по 150 килотонн. Стартовая масса ракеты достигает 38,6 тонны. Максимальная дальность стрельбы - 8000-9300 км.

Штатными носителями Р-30 являются ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей". На каждом из них по 16 пусковых установок комплекса Д-30. Сегодня в строю подводных сил ВМФ три РПК СН проекта 955 - К-535 "Юрий Долгорукий" на Северном флоте, К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах" - на Тихоокеанском флоте. Завершает испытания РПК СН "Князь Владимир". В состав Северного флота лодка войдет в 2019 году.

На разных степенях постройки находятся субмарины проекта 955 "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский". Предполагается сооружение еще шести лодок этого типа.

Михаил Ходаренок