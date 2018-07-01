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Пашинян приказал вооруженным силам Армении быть готовым к любому развитию событий в Карабахе

02.07.2018 Интерфакс-АВН 306 0
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Ситуация в зоне карабахского конфликта
Ситуация в зоне карабахского конфликта.
Источник: © РИА Новости, Асатур Есаянц

Ереван. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Военные Армении должны быть готовы к любому развитию событий в зоне карабахского конфликта и на государственной границе с Азербайджаном, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"ВС Армении должны быть готовы к любому развитию ситуации. И это мой приказ Вооруженным силам", - сказал Н.Пашинян, комментируя по просьбе журналистов запланированные в Азербайджане военные учения и скопления военной техники и силы на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта.

30 июня министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил о готовности армии к военному решению карабахского конфликта в случае затягивания мирного урегулирования.

"Затягивание урегулирования нагорно-карабахского конфликта ведет к еще большему его возгоранию. Конфликт должен быть урегулирован, как можно скорее, в рамках норм международного права. В противном случае противник почувствует всю мощь азербайджанской армии", - сказал З.Гасанов на совещании руководства Минобороны.

Министр добавил, что 2-6 июля азербайджанская армия проведет широкомасштабные военные учения. Основной целью учений является отработка различных сценариев действия войск в зоне карабахского конфликта, в том числе уничтожение военной инфраструктуры противника.
01.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Военные учения

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