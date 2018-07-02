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Поставки Су-57 в ВС России начнутся в ближайшее время

02.07.2018 ТАСС 668 1
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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

По данным Минобороны, пока продолжаются испытания таких самолетов с двигателем второго этапа

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина" (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ, в том числе по созданию Су-57.

"Предприятие прекрасно справляется с работой", - заявил Криворучко журналистам в субботу на предприятии "Сухого". Он отметил, что в настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

"И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся", - сказал Криворучко.

Замминистра также отметил, что первую партию серийных самолетов Минобороны ожидает получить уже в 2019 году. "Соответствующий контракт готовится к подписанию", - добавил он.

"На сегодняшний день все готово к заключению контракта на поставку двух самолетов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний. Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики", - сказал Криворучко журналистам в субботу.

КнААЗ - филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над перспективными авиакомплексом фронтовой авиации Т-50, на его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.
30.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Сирия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Су-35С
СуперДжет-100
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Тектор
1223
№1
02.07.2018 10:31
Когда будет готов двигатель "Изделие 30", его будет куда сразу установить. Поэтому темп производства Су-57 можно наращивать...
+2
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