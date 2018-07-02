Поставки Су-57 в ВС России начнутся в ближайшее время
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Истребители Су-57.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
По данным Минобороны, пока продолжаются испытания таких самолетов с двигателем второго этапа
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина" (КнААЗ) без задержек выполняет гособоронзаказ, в том числе по созданию Су-57.
"Предприятие прекрасно справляется с работой", - заявил Криворучко журналистам в субботу на предприятии "Сухого". Он отметил, что в настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.
"И уже первый контракт на 12 машин заключен, поэтому в ближайшее время в соответствии с контрактом поставки уже начнутся", - сказал Криворучко.
Замминистра также отметил, что первую партию серийных самолетов Минобороны ожидает получить уже в 2019 году. "Соответствующий контракт готовится к подписанию", - добавил он.
"На сегодняшний день все готово к заключению контракта на поставку двух самолетов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний. Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики", - сказал Криворучко журналистам в субботу.
КнААЗ - филиал компании "Сухой", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над перспективными авиакомплексом фронтовой авиации Т-50, на его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.
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30.06.2018
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