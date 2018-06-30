Фрегат "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море
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Фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Василий Батанов
Экипаж "Адмирала Эссена" находился в дальнем походе более трех месяцев
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море. Об этом сообщает пресс-служба флота в субботу.
"В Севастополе экипаж встретили представители командования Черноморского флота, члены семей военнослужащих, моряки, ветераны соединения надводных кораблей, духовенство", - говорится в сообщении.
Экипаж фрегата находился в дальнем походе более трех месяцев. За это время экипаж корабля провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблем и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.
После отдыха экипажа и проведения регламентных работ по поддержанию технической готовности корабль продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки.
Фрегаты проекта 11356 вооружены артиллерийской установкой А-190, ракетными ударными и зенитными комплексами, в том числе "Калибр" и "Штиль", торпедным вооружением. На корабле может базироваться вертолет типа Ка-27 и его модификации.
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30.06.2018
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