Р-30 "Булава" принята на вооружение подводного флота ВМФ России
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Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в ВПК сегодня сообщает о том, что на вооружение ВМФ России принят ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава". Напомним, что всё последнее время на флотских полигонах осуществлялись плановые испытания этой МБР, которые в итоге были признаны успешными.
Из заявления источника ТАСС:
Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надёжность МБР "Булава" подтверждена.
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При этом на данную минуту министерство обороны информацию о принятии ВМФ РФ на вооружения МБР "Булава" не подтверждает.
Напомним, что крайнее испытание МБР "Булава" ВМФ РФ производилось 22 мая текущего года. А начало испытательному процессу было положено ещё в 2005 году. За это время было осуществлено свыше 30 пусков, из которых 7 были признаны неудачными.
Для справки:
Р-30 "Булава-30" - твердотопливная МБР комплекса Д-30. Ракеты предназначены для вооружения атомных подводных ракетоносцев проекта 955 "Борей". Разработка "Булавы" ведётся с 1998 года, когда, несмотря на известные финансовые трудности в стране, всё же были изысканы средства на укрепление ядерной триады.
По ТТХ:
Дальность – до 11 тыс. км, стартовая масса – 36,8 тонн, забрасываемая масса – 1,15 т. Ракета способна нести шесть боевых блоков индивидуального наведения.
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29.06.2018
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