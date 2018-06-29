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Су-30 отправятся в Иран? В таком случае баланс сил на Ближнем Востоке может измениться

02.07.2018 Военное обозрение 615 0
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После исторической сделки по иранской ядерной программе, после которой последовало снятие международных санкций, Тегеран стал присматриваться к российским истребителям Су-30, пишет журнал Military Watch.

http://www.airforce.ru

Запрет на поставку наступательных вооружений в эту страну истекает в 2020 году. Если данное ограничение будет снято, то расклад сил на Ближнем Востоке может измениться, считает издание.

По его данным, сегодня ВВС Ирана вооружены старыми истребителями F-4 и F-5 и более современными – F-14 Tomcat (из них готовы к бою лишь 30 единиц). Также Тегеран приобрел к началу 90-х несколько советских МиГ-29 и легких китайских истребителей J-7. Есть у иранцев и отечественные самолеты – HESA Saeqeh.

Большинство из перечисленных самолетов не могут обеспечить Ирану превосходство в воздухе. В то же время соперники Тегерана, такие как Израиль и Саудовская Аравия, обладают значительным количеством истребителей F-15/15E.

Поэтому в настоящее время иранцы проявляют большой интерес к самолетам Су-30. По мнению автора материала, российские истребители по своим возможностям превосходят израильские и саудовские F-15C. К тому же тяжелые Су-30 станут отличным дополнением к легким самолетам, уже имеющимся в распоряжении ВВС Ирана, пишет журнал.

Конечно, у России есть и боле современные самолеты, например Су-35 и Су-57. Но приверженность Тегерана старым версиям объясняется просто – стране не хватает денежных средств. Расходы республики на оборону гораздо ниже, чем у других стран региона. Тем не менее, Су-30 способны оказать отпор американским F-15, созданным более 40 лет назад, говорится в статье.

Пока неизвестно, какая из модификаций интересует иранцев. Современные версии (МКИ, МКВ и МКК) стоят гораздо дороже базового Су-30К, пишет автор. Однако и Су-30К обеспечит стране превосходство над имеющимися у противников истребителями, не создавая чрезмерной нагрузки на госбюджет.

Вместе с тем опытные израильские пилоты, которые считаются одними из лучших в мире, могут бросить вызов своим соперникам на Су-30К, не обладающих рядом особенностей более поздних версий. В связи с этим иранцам, наверное, стоит присмотреться к современным модификациям машины.

Вне зависимости от этого, покупка Су-30 Ираном будет иметь весьма значительные последствия для Ближнего Востока, заключает журнал.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
F-4
F-5
МиГ-29
ПАК ФА
Су-30
Су-30К
Су-35
Проекты
2020-й год
Ядерный щит

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