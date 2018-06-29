Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Австралия будет строить фрегаты по британскому проекту

02.07.2018 Военное обозрение 375 0
0
Понравилась новость?
 0

Австралийское правительство заключило с корпорацией ВАЕ Systems контракт на строительство для австралийского флота девяти фрегатов типа 26 GCS (Global Combat Ship) на основе проекта кораблей типа 26, строящихся для Королевских ВМС Великобритании. Новейшие фрегаты призваны заменить в составе австралийского флота восемь фрегатов типа ANZAC (германского проекта МЕКО 200) постройки девяностых годов, сообщает bmpd со ссылкой на австралийские СМИ.

Облик фрегата типа 26 GCS в исполнении для ВМС Австралии

ВАЕ Systems

Согласно заключенного контракта, строительство головного корабля должно стартовать в 2020 году с передачей ВМС Австралии в 2027 году. Строительство же всей серии вероятно растянется до 2042 года и обойдется в 35 млрд австралийских долл (около 25,7 млрд долл США).

На фрегаты установят многофункциональную систему AEGIS с вертикальными пусковыми установками Mk 41 на 24 ракеты, а также австралийскими РЛС СЕАFAR2 с АФАР и АСБУ. Вооружение австралийских кораблей составят "перспективный противокорабельный ракетный комплекс", зенитные ракеты Raytheon Standard SM-2 и ESSM, 127-мм универсальная артиллерийская установка BAE Systems Mk 45 Mod 4, два 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Raytheon Phalanx Mk 15, 324-мм торпедные аппараты для торпед MU-90, один вертолет Sikorsky MH-60R в ангаре.

Фрегаты данного типа являются многоцелевыми кораблями стандартным водоизмещением 6900 тонн и полным водоизмещением более 8000 тонн. Длина корабля 149,9 м, ширина 20,8 м. Скорость хода достигает 27 узлов
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Продукция
IMPACT
Mark 41
Phalanx CIWS
SH-60
SM-2
Иджис
Компании
BAE Systems
Raytheon
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
АФАР

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:42
  • 28
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?