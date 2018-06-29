Австралия будет строить фрегаты по британскому проекту

Австралийское правительство заключило с корпорацией ВАЕ Systems контракт на строительство для австралийского флота девяти фрегатов типа 26 GCS (Global Combat Ship) на основе проекта кораблей типа 26, строящихся для Королевских ВМС Великобритании. Новейшие фрегаты призваны заменить в составе австралийского флота восемь фрегатов типа ANZAC (германского проекта МЕКО 200) постройки девяностых годов, сообщает bmpd со ссылкой на австралийские СМИ.

Облик фрегата типа 26 GCS в исполнении для ВМС Австралии ВАЕ Systems

Согласно заключенного контракта, строительство головного корабля должно стартовать в 2020 году с передачей ВМС Австралии в 2027 году. Строительство же всей серии вероятно растянется до 2042 года и обойдется в 35 млрд австралийских долл (около 25,7 млрд долл США).

На фрегаты установят многофункциональную систему AEGIS с вертикальными пусковыми установками Mk 41 на 24 ракеты, а также австралийскими РЛС СЕАFAR2 с АФАР и АСБУ. Вооружение австралийских кораблей составят "перспективный противокорабельный ракетный комплекс", зенитные ракеты Raytheon Standard SM-2 и ESSM, 127-мм универсальная артиллерийская установка BAE Systems Mk 45 Mod 4, два 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Raytheon Phalanx Mk 15, 324-мм торпедные аппараты для торпед MU-90, один вертолет Sikorsky MH-60R в ангаре.

Фрегаты данного типа являются многоцелевыми кораблями стандартным водоизмещением 6900 тонн и полным водоизмещением более 8000 тонн. Длина корабля 149,9 м, ширина 20,8 м. Скорость хода достигает 27 узлов