Контрактник ВСУ лишил электронных "мозгов" ЗРК "Тор" - украл детали с драгметаллами

Контрактника вооружённых сил Украины задержали за хищение деталей военной техники. Речь идёт о военнослужащем одной из воинских частей, дислоцированной на территории Житомирской области.

Сообщается, что объектом хищения стали комплектующие с содержанием драгметаллов. Причём эти комплектующие "принадлежали" ЗРК "Тор". В итоге, как сообщает украинская пресса, ссылающая на военную прокуратуру, зенитный ракетный комплекс был выведен из строя.

военная прокуратура ЦР Украины

Выясняется, что хищение не было разовым. Контрактник промышлял "скручиванием" запчастей в течение нескольких недель.

Из сообщения:

Установлено, что в течение двух недель июня 2018 контрактник, мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в пгт Городок Радомышльского района, имея свободный доступ к военной технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, которые содержат драгоценные металлы: серебро, золото и платину.

Отмечено, что произошло "разукомплектование" ЗРК. По последним данным, сбыть похищенное украинский военнослужащий не успел. Все платы и другие комплектующие были обнаружены и изъяты.

военная прокуратура ЦР Украины

Теперь, на основании возбужденного в отношении военнослужащего ВСУ уголовного дела ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Это далеко не первый случай, когда украинские военнослужащие пытаются промышлять разукомплектованием вооружений и военной техники с целью продажи либо отдельных деталей, либо непосредственно вооружений "по частям".