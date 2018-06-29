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Корабль Dragon доставит на МКС кофе, васаби, мороженое и свежие фрукты

02.07.2018 ТАСС 326 0
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Источник: © EPA/SPACEX

В NASA решили разнообразить меню экипажа станции, которое повторяется каждые 8-9 дней

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon, запущенный в пятницу американской компанией SpaceX с базы ВВС США на мысе Канаверал, везет разнообразные продукты для экипажа Международной космической станции.

В списке продуктов мороженое, техасская голубика, острая японская приправа васаби и кофе с большим содержанием кофеина, сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на пресс-конференции, транслировавшейся в интернете.

"Этим рейсом мы впервые отправили на МКС техасскую голубику - это уникальный случай. Мы решили сделать экипажу сюрприз, поэтому не стали говорить заранее об отправке необычных угощений, - рассказал журналистам руководитель программы МКС в NASA Кирк Ширман. - Мы также отправили несколько упаковок с мороженым и сверхкрепкий кофе".

Как отметил Ширман, меню экипажа космической станции повторяется каждые 8-9 дней. Поэтому любой новый продукт, не входящий в стандартный набор, воспринимается космонавтами как особое угощение. По словам руководителя программы МКС, вкусная и богатая витаминами пища необходима экипажу для поддержания не только физического, но и психологического здоровья.

"Правильное питание является важным психологическим фактором, особенно для людей, которые вынуждены длительное время находиться в замкнутом пространстве, - отметил Ширман. - Поэтому мы прилагаем дополнительные усилия, чтобы не только поддерживать экипаж в хорошей физической форме, но и создавать у них хорошее настроение".

Помимо угощений, Dragon доставит на МКС около 3 тонн грузов и оборудования для проведения научных экспериментов. Ожидается, что корабль пристыкуется к станции 2 июля. В данный момент на ее борту работают прибывшие 8 июня члены экспедиции МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст, а также россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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