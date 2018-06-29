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МО РФ: боевики в провинции Дераа отбирают продукты у мирного населения и мобилизуют детей

02.07.2018 ТАСС 228 0
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Сирия
Сирия.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Между вооруженными группировками также отмечаются столкновения из-за передела сфер влияния, сказал глава Центра по примирению генерал-майор Алексей Цыганков

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечает ухудшение гуманитарной ситуации в Юго-западной зоне деэскалации, в частности в провинции Дераа террористы отбирают у мирного населения продукты и проводят насильственную мобилизацию. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Центра по примирению генерал-майор Алексей Цыганков.

"Несмотря на усилия Центра по примирению гуманитарная ситуация в Юго-западной зоне деэскалации из-за действий боевиков ухудшается. В провинции Дераа отмечаются боестолкновения между вооруженными группировками с целью передела сфер влияния на неконтролируемой правительством территории. Террористы изымают у мирного населения продукты питания и медикаменты, мужчины, способные держать в руках оружие, в том числе несовершеннолетние, насильно мобилизуются в состав банд", - сказал он.

Кроме того, для пресечения провокаций и учета возвращающихся беженцев в населенных пунктах Харет-Тукман, Телль-Биса и Эр-Растан в провинции Хомс российская военная полиция выставила наблюдательные посты.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 109 человек, в Восточную Гуту - 109 человек. Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70 522 жителя Восточной Гуты и 106 415 жителей провинции Хомс", - сказал Цыганков.

С целью улучшения гуманитарной ситуации в населенном пункте Дейр-эль-Майс (провинция Эль-Кунейтра) проведена гуманитарная акция, в ходе которой жителям передано 650 продовольственных наборов, вода питьевая бутилированная, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил шесть тонн. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 119 сирийцам, в том числе 61 ребенку.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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