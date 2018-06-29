Конструкторы ОАК подготовят перспективные самолеты к оружию на новых принципах



Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Источник: https://breakingdefense.com/ Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".Источник: https://breakingdefense.com/

Кроме того, по данным Объединенной авиастроительной корпорации, идет разработка межвидовых систем типа "Кинжал"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новые решения конструкторов авиацинной техники будут сосредоточены на создании перспективных энергетических систем самолетов, чтобы в будущем они стали носителями оружия на новых физических принципах. Об этом на заседании в Совфеде сообщил генеральный конструктор - вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

"Создание цифровой системы управления энергетическим комплексом для обеспечения согласованной работы всех энергопроизводящих и энергопотребляющих систем самолета с последующим выходом на оружие на новых физических принципах", - сообщил он.

По словам Короткова, необходимо создание "цифровой системы управления тепловым балансом летательного аппарата для обеспечения функционирования оружия на новых физических принципах".

Также идет разработка межвидовых систем (типа "Кинжал") с использованием существующих образцов авиатехники и для вновь проектируемых, добавил конструктор.