Конструкторы ОАК подготовят перспективные самолеты к оружию на новых принципах
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Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник: https://breakingdefense.com/
Кроме того, по данным Объединенной авиастроительной корпорации, идет разработка межвидовых систем типа "Кинжал"
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новые решения конструкторов авиацинной техники будут сосредоточены на создании перспективных энергетических систем самолетов, чтобы в будущем они стали носителями оружия на новых физических принципах. Об этом на заседании в Совфеде сообщил генеральный конструктор - вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.
"Создание цифровой системы управления энергетическим комплексом для обеспечения согласованной работы всех энергопроизводящих и энергопотребляющих систем самолета с последующим выходом на оружие на новых физических принципах", - сообщил он.
По словам Короткова, необходимо создание "цифровой системы управления тепловым балансом летательного аппарата для обеспечения функционирования оружия на новых физических принципах".
Также идет разработка межвидовых систем (типа "Кинжал") с использованием существующих образцов авиатехники и для вновь проектируемых, добавил конструктор.
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29.06.2018
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